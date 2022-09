Leonardo DiCaprio confirma estranho fenómeno que o faz namorar com mulheres até aos 25 anos

Leonardo DiCaprio é conhecido pelos seus relacionamentos algo invulgares, isto porque o ator de 47 anos apenas namora com mulheres mais novas do que ele, atrizes e modelos como Gisele Bündchen, Blake Lively e, mais recentemente, Camila Morrone. Porém, casais com substanciais diferenças de idades em Hollywood não é nada de novo.

O que torna a reputação de DiCaprio tão interessante é o facto do ator mostrar uma propensão para acabar as suas relações quando a sua cara-metade ultrapassa os 24 anos de idade, tal como aconteceu com Morrone, que celebrou o seu 25º aniversário em junho passado.

Leonardo DiCaprio e Camila Morrone na cerimónia dos Óscares, 2020 Foto: Getty Images

Natural de Buenos Aires, a jovem argentina começou a sua carreira como modelo, seguindo os passos dos pais - Massimo Morrone e Lucila Solá, e do padrasto – o realizador Al Pacino – na Sétima Arte. Morrone terá conhecido DiCaprio em 2017, e começado a namorar com o ator apenas um ano depois, altura em que o ator tinha 44 anos e Morrone 21.

Tratou-se de um amor discreto, mas que acabou por durar quatro anos. A primeira vez que apareceram juntos, oficialmente foi na entrega dos Óscares de 2020.