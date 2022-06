Cantora Anitta exibe bandeira errada e é notícia internacional

Foi um dos nomes a encerrar o Rock in Rio Lisboa, naquele que foi o segundo fim de semana do festival. Embora tenha tudo acontecido em poucos segundos, a gafe cometida pela cantora brasileira Anitta deu para gerar memes, dentro e além fronteiras.Durante a sua atuação, a cantora aceitou uma bandeira espanhola, e ergue-a enquanto cantava. Quem via na televisão não deixou passar: "Não façam como a Anitta, estudem." Alguns meios de comunicação brasileiros, peruanos e espanhóis fizeram notícia, e os memes em páginas portuguesas também.

"Eu sei que a bandeira que peguei é de Espanha, só quis mostrar um amor para Espanha também", justificou a artista, mais tarde, no Instagram. "Não sou doida e achei que era a bandeira de Portugal! Mas, não tinha a bandeira de Portugal", disse, pedindo ainda que os fãs não ficassem zangados.