A mensagem por trás do look de Janja da Silva

No domingo passado, 1 de janeiro, Luiz Inácio Lula da Silva tornou-se oficialmente o 39º presidente do Brasil. A cerimónia de tomada de posse, assistida por milhares de pessoas, decorreu sem incidentes e contou com a imprescindível presença de Rosângela da Silva, mulher de Lula da Silva, e de Resistência, a cadela dos dois.

Para a ocasião, Janja da Silva optou por um look diferente do normal. Trocou os vestidos por um conjunto de fato cor de champanhe da designer Helô Rocha, cujos bordados, com motivos da flora local, foram feitos em parceria com bordadeiras do nordeste do país. Com esta escolha, a primeira-dama quis privilegiar e homenagear a indústria da Moda brasileira. "Queria vestir algo que tivesse simbolismo para o Brasil, para os estilistas, para as cooperativas e para as mulheres brasileiras", afirmou a primeira-dama durante uma entrevista à Vogue Brasil.

O conjunto elegante, constituído por calças largas, colete e blazer, é também um símbolo de poder da mulher, dado que era proibido usar calças no Senado até 1997, segundo a CNN Brasil. "Primeiras-damas são esperadas para ser bonecas e a Janja quando coloca a calça quebra a paradigma", explicou a estilista Thais Farage.

"Ela inova vestindo conjunto de pantalona e blazer, em vez dos tradicionais vestidos formais de primeiras-damas em posses presidenciais. Reafirma a vontade de, através da moda, valorizar o artesanato e a cultura nacional. Os simbolismos do traje parecem estar presentes em muitos elementos: desde a cor escolhida, que remete ao solo de muitas regiões do Nordeste brasileiro, ao contraste dos bordados de palha em tecido nobre como a seda. Uma sugestão de aceno à diversidade e à harmonia", disse por sua vez a especialista em Moda Paula Acioli ao site brasileiro O Globo.

Maquilhagem clean e um apanhado de cabelo simples complementaram o look.