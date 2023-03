O que se sabe sobre o casamento de Amelia Spencer, sobrinha da princesa Diana?

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Amelia Spencer (@ameliaspencer15)

Greg Malett, noivo de Lady Amelia Spencer.

A irmã mais nova de Kitty Spencer, Lady Amelia Spencer , prepara-se para dar o nó na África do Sul, país onde cresceu com os pais, Earl Charles Spencer e Victoria Aitken, e Lady Eliza, sua irmã gémea. Pouco se sabe sobre o casamento da sobrinha da princesa Diana, além da data e do nome do noivo,. Os dois conheceram-se na Universidade de Cape Town, tendo namorado durante onze anos antes de anunciarem o noivado, em julho de 2020.O casal deixou recentemente a sua casa de Londres em direção à, onde se prevê que irão casar-se num cerimónia familiar, como mostra uma fotografia que Amelia partilhou no seu Instagram. Foi também através da rede social que Greg anunciou a data aproximada do grande dia quando, num post de novembro de 2022, escreveu "quatro meses até casar com o amor da minha vida."Não se sabe ao certo onde irá acontecer a comemoração, uma vez que os pormenores têm sido mantidos em segredo, mas pensa-se que Cape Town seja um dos locais possíveis. Se Amelia for tão extravagante quanto a sua irmã Kitty, podemos esperar um casamento luxuoso e com diversos vestidos de noiva