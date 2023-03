Casou Amelia Spencer, sobrinha da princesa Diana. As primeiras fotografias e declarações

Embora a revista Hello! tenha tido o exclusivo deste casamento, finalmente podemos ver as idílicas fotografias que mostram uma Amelia Spencer, de 30, e o seu noivo, Greg Mallett, de 22, nutricionista, acabados de casar. O casamento aconteceu no topo de uma montanha, em Quoin Rock Wine Estate, no meio de umas vinhas no Cabo Ocidental, província da África do Sul. As idílicas fotografias, captadas pelo duo Ayeh.k Photography e Mischa Durrant, mostram uma paisagem apaixonante e romântica, e uma noiva que homenageia a tia, de certa forma, nos detalhes da indumentária (o vestido faz lembrar alguns detalhes do que Diana usou no seu casamento).



Amelia Spencer usou um vestido Versace, feito em apenas dois meses e meio, com motivos florais, rendas, bordados, cristais Swarovski, um decote bordado à mão e os ombros estruturados. Só a cauda do vestido tinha dois metros e meio, e o véu cinco metros, feito em tule e seda. Os sapatos, Jimmy Choo.

"Sou a mulher mais sortuda do mundo", disse a noiva. Honestamente, este é o vestido mais bonito que eu já vi. Trabalhar com uma casa de moda como a Versace é um sonho. Cada membro da equipa de costura tem sido um anjo."



O casal expressou, em entrevista, a gratidão por chegarem ao dia do casamento. "Foi realmente o melhor dia de nossas vidas", disse Spencer, em declarações à Hello!. "Foi melhor do que eu jamais poderia imaginar." Por sua vez, Greg disse: "Eu esperei 14 anos para ver Amelia caminhar até o altar. Casar é a realização de um sonho."