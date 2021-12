Alexandra de Hanover, a filha discreta de Carolina do Mónaco sobre quem pouco se sabe

A filha mais velha do príncipe Rainier III do Mónaco e da atriz Grace Kelly, Carolina do Mónaco, é uma das figuras mais admiradas da família real monegasca, não só por ser uma mulher aristocrática e inteligente como portadora de uma elegância assinalável.

Em pequena com os pais, em 2004. Foto: Getty Images





Philippe Junot (de 1978 a 1980), com quem não chegou a ter filhos, depois com o empresário Stefano Casiraghi (de 1983 a 1990), com quem teve Andrea, Charlotte, e Pierre. Mais tarde, em 1999, casou com Ernesto Augusto de Hanover, com quem já não está embora permanecendo casada. Juntos foram pais de Alexandra de Hanover, a filha mais nova da princesa, que tem hoje 22 anos e continua afastada dos holofotes. Atualmente com 64 anos, a princesa casou três vezes, primeiro com o banqueiro(de 1978 a 1980), com quem não chegou a ter filhos, depois com o empresário(de 1983 a 1990), com quem teve Andrea, Charlotte, e Pierre. Mais tarde, em 1999, casou com, com quem já não está embora permanecendo casada. Juntos foram pais de Alexandra de Hanover, a filha mais nova da princesa, que tem hoje 22 anos e continua afastada dos holofotes.

Com a mãe, em 2005. Foto: Getty Images





Leia também As belas e desconhecidas gémeas Spencer, sobrinhas da princesa Diana Alexandra, nascida na Aústria, é a única que possui um título nobiliárquico, por ser neta do príncipe Rainier III do Mónaco e da atriz Grace Kelly do lado materno, mas também por ser descendente do rei Jorge III do Reino Unido e do imperador Guilherme II da Alemanha, pelo lado paterno. Ao todo tem cinco meios irmãos, uma vez que do seu lado, Ernesto de Hanover já era pai dos príncipes Ernesto Augusto e Cristiano. nascida na Aústria, é a única que possui um título nobiliárquico, por ser neta do príncipe Rainier III do Mónaco e da atriz Grace Kelly do lado materno, mas também por ser descendente do rei Jorge III do Reino Unido e do imperador Guilherme II da Alemanha, pelo lado paterno. Ao todo tem cinco meios irmãos, uma vez que do seu lado, Ernesto de Hanover já era pai dos príncipes Ernesto Augusto e Cristiano.

Com a irmã, Charlotte, em 2018. Foto: Getty Images





Desde que nasceu que está na linha de sucessão ao trono monegasco, e também poderia estar na linha de sucessão ao trono britânico, se em 2018 não se tivesse convertido ao catolicismo, renunciando assim a esse lugar que, na verdade, era distante. Não surge publicamente muitas vezes: recentemente, foi com a cunhada Beatrice Borromeo (casada com o irmão Pierre) ao Grande Prémio de F1 do Mónaco. De resto, é vista em desfiles de marcas como a Chanel, Yves Saint Laurent ou Dior, e acompanha ocasionalmente a mãe em cerimónias mais formais.

Durante a semana da moda de Paris, Foto: Getty Images





Leia também As mulheres mais elegantes de 2021 patinagem artística, competindo em vários concursos nacionais - até já representou o Mónaco nas Olimpíadas Europeias da Juventude. Sabe-se que mantem um relacionamento com o jovem Ben Sylvester Strautmann. Desde os dez anos que praticacompetindo em vários concursos nacionais - até já representou o Mónaco nas Olimpíadas Europeias da Juventude. Sabe-se que mantem um relacionamento com o jovem

Com o namorado, Ben Sylvester Strautmann, em 2018. Foto: Getty Images





Quando tinha apenas 16 anos, estrou-se no famoso Baile da Rosa do Mónaco, ao lado da sua mãe e meia-irmã Charlotte, em Chanel claro está. Sorriu e dançou e quando a imprensa a questionou como se dirigir a ela, respondeu timidamente: "podem chamar-me Alex",

