O surpreendente destino eleito por Rebel Wilson para pedir a namorada em casamento

Ramona Agruma, empresária e fundadora de uma marca de moda sustentável. A atriz de 42 anos publicou na rede social Instagram algumas fotos nas quais surpreendeu a empresária com um anel da marca Tiffany & Co. "Dissemos sim! Obrigada, Tiffany & Co. pelo anel deslumbrante e ao Bob Iger e à incrível equipa da Disneyland por realizarem esta surpresa mágica!", escreveu a estrela de Um Ritmo Perfeito na descrição da publicação.





O relacionamento foi tornado público em junho de 2022, quando Rebel partilhou uma fotografia com a descrição: "Eu pensava que estava à procura de um príncipe da Disney... mas talvez o que precisava durante todo este tempo era de uma princesa da Disney". Antes da declaração pública, Rebel e Ramona já tinham sido vistas juntas em eventos. Rebel e Ramona são mães de Royce Lillian, que nasceu em novembro de 2022, via



Rebel e Ramona são mães de Royce Lillian, que nasceu em novembro de 2022, via barriga de aluguer

Foi durante