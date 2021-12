Chrissy Teigen criticada por tomar banho com os filhos

Esta não é a primeira polémica nas redes sociais que envolve a ex-modelo, que tem por hábito falar abertamente sobre temas como o aborto, contando até as experiências na primeira pessoa, como aconteceu quando perdeu um bebé, em setembro de 2020, já grávida de alguns meses . Já em novembro, a

modelo

de 36 anos foi criticada por ter organizado uma festa com o tema

Squid Game

, a série fenómeno da Netflix em que os candidatos competem em provas mortais com esperança de escapar à pobreza. No verão de 2021, também a atriz foi acusada pelo designer Michael Costello de lhe ter feito bullying durante vários anos, ignorando as suas mensagens, um caso que remonta aos anos 2000 mas que deu muito que falar na imprensa, agora.

Na descrição da fotografia em questão, publicada no início do mês de dezembro, a ex-modelo escreve: "o que não está na fotografia: discussões infinitas."surge cúmplice com os filhos dentro de uma banheira cheia de espuma, sorridente e relaxada. A ex-modelo é casada comImediatamente houve quem dissesse que o que "não devia estar na fotografia eram os filhos", e que estes eram "demasiado crescidos" para tomar banho com a mãe. Houve também quem defendesse Teigen: "Não normalizar a nudez e o corpo nu é meio caminho para que as crianças acabem com dismorfia corporal, má imagem corporal e vergonha, não posso acreditar que as pessoas pensem que isto é inadequado! Honestamente chocante."Luna e Miles têm 5 e 3 anos, respetivamente. "Se a minha banheira fosse suficientemente grande, tenho a certeza que o meu filho quereria participar nestes momentos de relaxamento", diz outra fã.