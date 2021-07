A reação do príncipe George à derrota de Inglaterra

Os duques de Cambridge fizeram-se acompanhar do filho George, de 7 anos, para ver a final do Euro 2020. Apesar de o desfecho para a Inglaterra ter sido negativo, o pequeno príncipe ainda celebrou com euforia o golo de Luke Shaw. No fim, vemos os duques a consolar o pequeno George, que aparece com semblante triste, uma pequena amostra do sentimento geral que assolou os ingleses.











Veja o momento.