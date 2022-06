Billie Eilish revela que dormiu com os pais até aos 11 anos

Billie Eilish revelou que, em criança, sofria de extrema ansiedade de separação, o que a levou a dormir na cama com os pais até aos 11 anos. Em entrevista à The Sunday Times Magazine, na qual foram abordados temas como saúde mental e o seu desejo de ser mãe, a cantora falou das razões porque sentia dificuldade em estar longe dos pais.

"Ficava preocupada com o que lhes iria acontecer, com o que me iria acontecer, estava preocupada em ser esquecida", explicou a jovem de 20 anos. "Não conseguia dormir sozinha. Se acordasse e os meus pais não estivessem lá, e as luzes estivessem apagadas, eu gritava até eles chegarem ao pé de mim." A ansiedade de Billie era tão grave que, naquela situação, sair da cama estava fora de questão, pois "tinha a certeza de que haviam escorpiões a rastejar pelo chão".

Billie Eilish na exposição“Artists Inspired by Music: Interscope Reimagined” em Los Angeles, 2022 Foto: Getty Images

Vencedora de um Óscar e sete Grammys, a estrela é mundialmente conhecida por falar sem pudores sobre as suas lutas com Síndrome de Tourette, dismorfia corporal, depressão, ansiedade e pensamentos de automutilação.