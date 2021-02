A história não contada sobre a overdose de Demi Lovato

Staying Strong: 365 Days a Year. "Os médicos disseram que eu tinha mais cinco a dez minutos [de vida]". A declaração surge num novo documentário, Dancing With the Devil, que estreia a 23 de março e que a cantora começou a promover agora. Dividido em quatro partes, o documentário abordará, entre outros temas, os detalhes do consumo de drogas que quase levaram Lovato à morte. "Nos últimos dois anos, ouvi muitas histórias sobre a minha vida e o que as pessoas pensam que aconteceu. Eu quero esclarecer o que se passou e revelar tudo aos meus fãs", revelou, na conferência de imprensa de apresentação do filme.A cantora, que tem apenas 28 anos, acrescenta ainda que ficou com danos cerebrais graves, e que além de não poder conduzir não consegue ler, pois fica com a vista embaciada. Além da dependência e da adição, Demi Lovato fala sobre as pressões e os perigos da indústria, nomeadamente para se adaptar às expectativas deste segmento (o do entretenimento) e também sobre traumas passados, temas que já tinha explorado, em certa medida, no livro autobiográfico que lançou em 2013:

o elenco da série de televisão infantil

, tornando-se internacionalmente conhecida a partir de 2008, quando atuou como a protagonista

no

Don't Forget, uma estreia que revelou os seus dotes vocais e a levou ao número 2 do top 200 da Billboard. . Nesse ano lançou o disco, uma estreia que revelou os seus dotes vocais e a levou ao número 2 do top 200 da Billboard.

Não é a primeira vez que Demi Lovato fala abertamente sobre os seus problemas de saúde e de adição a drogas e álcool (começou por exemplo a consumir cocaína aos 17 anos). A cantora está mais uma vez a chocar o mundo com a revelação de que sofreu três AVC e um ataque cardíaco na sequência de uma overdose, que na altura foi publicamente conhecida, em julho de 2018, e que a levou a ser internada de urgência num hospital em Los Angeles.Do momento em que revelou ter sofrido de bullying no programa de Ellen DeGeneres, em 2008, à decisão autónoma de se internar numa clínica de reabilitação para jovens e adolescentes, em 2010, e a meio de uma tour, para tratar compulsão alimentar e tendência para automutilação, Demi Lovato sempre falou sem preconceitos dos seus traumas. Aos 18 anos foi-lhe diagnosticado transtorno bipolar. Filha de pais divorciados, teve uma relação difícil com o pai, Patrick, que morreu com 53 anos vítima de um cancro.Demi Lovato, que nasceu em Albuquerque, no Novo México, começou por chamar a atenção ao integrarMitchie Torresfilme do Disney Channel