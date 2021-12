Billie Eilish admite que ver pornografia aos 11 anos lhe deu pesadelos. "Acho que destruiu o meu cérebro"

Segundo a cantora norte-americana, ter assistido aquele tipo de vídeos em tenra idade teve um grandena sua saúde mental enquanto crescia. "Acho que destruiu o meu cérebro e sinto-me incrivelmente triste por ter sido exposta a tanta pornografia".A certo ponto, Eilish até começou a ver vídeos de, o que lhe causou. "Eu era virgem. Nunca tinha feito nada. Isso trouxe-me problemas... Nas primeiras vezes em que tive relações sexuais, não dizia não a coisas que não eram boas. Isso acontecia porque pensava que era suposto serem essas coisas que me atraíam."A cantora de Male Fantasy, Bad Guy e Happier Than Ever contou ainda a Stern que a fama que tem dificulta-lhe a vida amorosa. "É muito difícil conhecer pessoas quando ouou pensam que estás fora do alcance deles."

No ano passado, Eilish tornou-se a artista mais nova de sempre a levar para casa quatro prémios Grammy - Artista Revelação, Canção do Ano, Álbum do Ano e Gravação do Ano.