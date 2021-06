Billie Eilish pede desculpa por episódio racista. "Estou horrorizada e envergonhada"

A cantora de 19 anos partilhou um pedido de desculpas no Instagram, escrevendo que estava "horrorizada e envergonhada" pelo vídeo onde surge a proferir um insulto à comunidade asiática. As imagens foram captadas quando Billie Eilish tinha apenas 14 anos.O vídeo voltou agora a tornar-se popular no TikTok, onde tem sido partilhado, e parece mostrar a cantora a usar um termo considerado racista e a falar com uma voz afetada, o que foi visto como um ataque à comunidade asiática. Eilish canta a música Fish, de Tyler, The Creator, chegando a proferir uma expressão racista, antiasiática. Os TikTokers afirmam que há outro vídeo a mostrar Eilish a gozar com os sotaques."Adoro-vos, e muitos de vós têm-me pedido para abordar este assunto. E isto é algo que eu quero abordar porque estou a ser rotulada como algo que não sou", começou por dizer, numa história do Instagram. "Nessa canção, foi a única vez que ouvi essa palavra, pois nunca foi usada à minha volta por ninguém da minha família", escreveu ela. "independentemente da minha ignorância e idade na altura, nada desculpa o facto de ter sido dolorosa. E, por isso, lamento".Veja o vídeo.