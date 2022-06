Billie Eilish surpreende com exercício de respiração durante concerto. Eis como pode fazê-lo em casa

A cantora voltou a abordar o tema da saúde mental, desta vez em palco e com conselhos práticos. Billie Eilish, de 20 anos, realizou um exercício coletivo para aliviar o stress durante a sua atuação no Festival de Glastonbury, em Inglaterra. Aliás, a ação tem sido tão bem recebida pelo público que Billie a tem repetido em palco ao longo da atual digressão.



Em que consiste esta técnica de respiração, exatamente? Sabemos que o próprio ato é algo intrínseco ao ser humano, fazemo-lo sem pensar nos primeiros segundos de vida. Porém, existem formas mais e menos corretas de respirar. Aquelas que beneficiam o organismo já são antigas, podendo ser encontradas em práticas orientais tais como a meditação e o yoga.

Enquanto a respiração superficial avisa o cérebro que está sob ameaça, levando à libertação de cortisol, a hormona do stress, a profunda e intencional combate o mesmo problema.

O trabalho de respiração ativa o nosso nervo vago –que vai do cérebro a todos os órgãos vitais – para avisar o organismo que estamos seguros e que podemos relaxar, explica Sophie Belle, especialista no tema, ao site da Glamour inglesa. Além disso, ajuda a aceder ao sistema nervoso parassimpático, fulcral para o estado de repouso e recuperação do corpo.

Segundo Belle, as técnicas de respiração facilitam uma mudança nos níveis de oxigénio e CO2 no sangue, e embora não existam muitos estudos comprovados até à data, uma pesquisa publicada na publicação científica Frontiers in Human Neuroscience afirma que o trabalho de respiração regula a resposta ao stress, aumentando as ondas alfa do cérebro e diminuindo as theta, o que leva a um maior conforto, relaxamento, bem-estar, vigor e alerta, e menos sintomas de excitação, ansiedade, depressão, raiva e confusão.

Uma técnica simples que pode ajudar em tempos de ansiedade: inspire pelo nariz durante quatro segundos, sustenha a respiração durante sete, e expire durante oito. Repita o padrão dez vezes.