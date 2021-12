As emocionantes palavras que a rainha Isabel II dedicou ao falecido marido, Philip

Depois de ter preocupado os britânicos quanto ao seu estado de saúde em outubro passado , a rainha, que tem 95 anos, surge firme, mas também emotiva, no discurso de Natal de 2021. "Embora seja para muitas pessoas uma época de grande felicidade e alegria, o Natal pode ser difícil para aqueles que perderam entes queridos. Este ano, compreendo especialmente porquê", afirmou a rainha na mensagem, que raramente tem este tom mais pessoal, e que foi gravada no Castelo de Windsor.Isabel II surgiu com um vestido vermelho, usando um broche de safira que usou na sua lua de mel em 1947. Na secretária atrás da qual ela está sentada vê-se uma fotografia dela e de Philip a sorrir um para o outro, tirada em 2007 por ocasião das bodas de diamante (60 anos de casamento).A monarca revelou ainda ter sentido "grande conforto" nas muitas homenagens que tem recebido desde a morte do duque de Edimburgo , com 99 anos, em abril passado. Referindo-se carinhosamente ao homem com quem foi casada durante 73 anos, citou "o seu sentido do dever, a sua curiosidade intelectual e a sua capacidade de se divertir em qualquer situação (...) o brilho malicioso (nos seus olhos) era tão brilhante no final como quando o vi pela primeira vez", revelou. "Embora tenha saudades dele, e da minha família, sei que ele gostaria que desfrutássemos do Natal", dizendo ainda que sentia saudades do riso familiar do marido.2021 não foi o ano fácil para a rainha, que após perder o marido teve de desistir da maioria dos seus compromissos. Além de ter perdido Philip, não esqueçamos o drama que viveu com o neto Harry e Meghan, depois de numa entrevistaComo o aumento dos casos de covid-19 no Reino Unido a rainha acabou por cancelar o seu tradicional almoço pré-natal para cerca de 50 membros da família, e desistiu de ir a Sandringham para celebrar o Natal, preferindo ficar no Castelo de Windsor, agora a sua residência principal.