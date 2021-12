O presente inesperado que Isabel II oferece aos seus empregados todo os Natais

Sabemos que o repertório de tradições de Natal da família real britânica é como nenhum outro, começando pela regra das prendas divertidas e acabando nos presentes especiais que Isabel II escolhe para os seus empregados.

Todos os Natais, a rainha prepara um miminho para os 550 membros do pessoal que trabalha para si. O miminho em questão é inesperado, no mínimo, mas bastante guloso. Trata-se de um pudim da Tesco, uma cadeia de supermercados britânica, avançou o site da Madame Figaro.

Além do pudim, Isabel II oferece ainda um vale de Natal adicional a quem trabalha há mais tempo consigo, começando pelo pessoal doméstico mais velho, seguido pelos funcionários e pelos jardineiros.



A primeira vez que a tradição ficou por realizar foi em 2020, isto devido à pandemia, algo que pode muito bem voltar a acontecer este ano.