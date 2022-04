Aos 78 anos, Lauren Hutton pousa em topless

Aos 78 anos, Lauren Hutton é um símbolo de Beleza intemporal na mais recente capa da revista Harper’s Bazaar, vestindo apenas calças de cintura alta e um blazer. As imagens fazem-se acompanhar de uma entrevista onde recordou vários momentos da sua carreira como modelo, mas também os cuidados que tem com a pele. "Quando me mudei para Nova Iorque e me tornei modelo, não sabia nada sobre a indústria", começa por dizer. Recorda como encontrou um meio em declínio depois de ter arranjado trabalho com a Christian Dior. "Saltei de um lado para o outro. Trabalhei arduamente, mas em 1972 já não havia muitas modelos como nós. Raparigas como Veruschka, Twiggy e Jean Shrimpton tinham praticamente desaparecido."

Durante a conversa, referiu também como lidou com o seu envelhecimento: "estava quase a fazer trinta anos e sabia que estava prestes a expirar [enquanto modelo]. Queria proteger-me com um contrato que me garantisse que continuava a trabalhar durante anos", explicou Hutton. "Por isso, consegui um contrato com a Revlon", um dos maiores nomes na altura. Quando começou a trabalhar com o fotógrafo Steven Meisel avisou-o de que "não iria tentar parecer mais jovem", ao que o mesmo respondeu "adoro isso, é por isso que estou a trabalhar contigo". Curiosamente, uma das características que transformou num ícone - a falha que tem no sorriso - foi também aquela que a indústria da Moda tentou muitas vezes esconder.

Lauren Hutton no filme 'O Vício do Jogo' (1974) Foto: Getty Images

Apesar de nunca ter arranjado o espaço entre os dentes, confessou que já experimentou alguns procedimentos estéticos, como injeções de botox e de colagénio, embora não abuse deles. "Há uma linha muito fina que traçamos. Tenho dificuldade em olhar para algumas pessoas hoje em dia. Os seus rostos já não são os mesmos das pessoas que conheci em tempos." Hutton conclui que não passa muito tempo a cuidar da pele, e que o seu ritual de limpeza consiste apenas em lavar o rosto e aplicar retinol e aloé vera na cara e decote.