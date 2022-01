Este é o corte de cabelo oficial de 2022

Já a pensar em quevai apostar em 2022? Asvindas do universo dosdizem-nos que a maior tendência vai ser o chamado. É um corte curto, muito acima dos ombros, diferente dos outros cortes bob - do pixie, do francês, do dos anos noventa, ou do 'Twiggy'."Este é um corte solto que permite muitas interpretações, e a regra é são não existir regra [no corte]. A principal característica é que não está muito 'feito'" explica um cabeleireiro de Los Angeles,, à Glamour britânica.O que é importante, neste corte, é a textura do penteado, por precisa de ficar "", comenta outro cabeleireiro à publicação,. É um corte com movimento, estilo, fluidez e muito cool, adianta.Quer tenha, este corte promete adaptar-se a vários estilos. Tem mais vantagens: não precisa de fazer grande coisa ao acordar.