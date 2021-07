Alexa Chung inspirou-se em Lauren Hutton para criar a nova it bag da Mulberry

Mulberry x Alexa Chung Foto: Mulberry x Alexa Chung

Mulberry x Alexa Chung Foto: Mulberry x Alexa Chung

Mulberry x Alexa Chung Foto: Mulberry x Alexa Chung

Mulberry x Alexa Chung Foto: Mulberry x Alexa Chung

Mulberry x Alexa Chung, Little Guy, £895, disponível em Mulberry.com.

Mulberry x Alexa Chung, Big Guy, £1095, disponível em Mulberry.com.

A última vez que acolaborou comem 2010, as filas de espera por causa da carteira Alexa duraram meses. Agora, a marca volta a convidar a modelo e designer britânica para colaborar no design dos modelos Big Guy e Little Guy, como parte das celebrações do 50º aniversário da Mulberry. Para Chung, esta rara oportunidade parece ser uma "extensão de uma relação que se tem vindo a desenvolver ao longo de décadas" com a marca, o que na sua mente "tem sido uma viagem bastante romântica", diz à Vogue inglesa , referindo-se a esta parceria criativa.Alexa Chung, que fundou uma marca homónina em 2017, quis replicar o sucesso da Mulberry com o seu nome. "O couro original era muito mais maleável, macio e próprio do seu tempo, por isso decidimos alterá-lo. E acrescentámos uma corrente em vez de uma correia de couro, para a tornar mais 'cidade' do que 'campo'" afirma a designer. Os modelos finais,, têm semelhanças com a carteira Mulberry Elkington, que inicialmente inspirou Alexa."Mulberry foi a primeira carteira que comprei com o primeiro cheque que recebi como modelo, e por isso sempre foi uma marca extremamente importante para mim" conta ainda à Vogue inglesa. "Quando era mais jovem, pensava que a Mulberry era muito sofisticada, clássica, elegante e intemporal. Hoje não consigo mudar isso, porque o que pensava como adolescente é parte da minha essência."Lauren Hutton e Charlotte Rampling foram as duas musas dos anos 70 em que Alexa se inspirou para imaginar estes novos designs. "O elemento de roupa masculina foi muito importante para mim", diz, referindo-se ao inconfundível seventies style.O modelo Mulberry x Alexa Chung Little Guy está disponível por £895, e o Big Guy a partir de £1095, ambos em Mulberry.com.