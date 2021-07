Amber Heard foi mãe. "Não é preciso um anel para se ter um bebé"

View this post on Instagram A post shared by Amber Heard (@amberheard)

"Estou muito entusiasmada por partilhar convosco esta. Há quatro anos decidi que queria ter um filho. Queria fazê-lo nos meus próprios termos" começa por escrever Amber Heard , na sua página de Instagram. A atriz decidiu ter uma filha e ser, recorrendo a uma barriga de aluguer. "Agora sei como é radical para nós, mulheres, pensar desta forma sobre uma das partes mais fundamentais dos nossos destinos. Espero que cheguemos a um ponto em que se normalize não se precisar um anel para se ter um "berço" diz, referindo-se a um bebé."Uma parte de mim quer defender que a minha vida privada não é da conta de ninguém. Também percebo que a natureza do meu trabalho me obriga a assumir o controlo disto" escreve."A minha filha nasceu a 8 de abril de 2021. O seu nome é Oonagh Paige Heard. Ela é o início do resto da minha vida" diz ainda Heard, que seum relacionamento que gerou umaalém de vários meses em tribunal (que se prolongam até hoje). A última relação assumida pela atriz foi com Bianca Butti, decoradora.Sabe-se que o, Paige, é provavelmente uma homenagem à mãe de, que faleceu em maio do ano passado. "A mulher que me fez - e me fez ser quem sou - deixou-nos muito cedo mas é lembrada todos os dias", escreveu a atriz, na altura. "Ela vive na minha alma e é levada no meu coração... sinto a sua falta todos os dias, mas tenho a sorte de ter tido o seu amor durante tanto tempo como eu".