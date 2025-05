Festas sexuais, subornos e agressões. As 5 revelações mais chocantes do julgamento de Diddy

O julgamento de Sean "Diddy" Combs, outrora um dos nomes mais influentes do hip-hop e da indústria do entretenimento, tem exposto uma teia de alegações perturbadoras que abalam profundamente a sua imagem pública. Acusado de crimes como tráfico sexual, extorsão e agressão, Combs enfrenta um processo judicial que revela décadas de comportamentos alegadamente abusivos e coercivos.

Agressões físicas e psicológicas a Cassie Ventura

Cassie Ventura, ex-namorada de Diddy e figura central no processo, testemunhou sobre anos de abuso físico e emocional durante o relacionamento com o rapper. Em tribunal, descreveu episódios de violência, incluindo agressões em público e em voos privados. George Kaplan, ex-assistente de Combs, relatou ter presenciado Ventura a gritar por ajuda enquanto era agredida a bordo de um jato privado em 2015, sem que ninguém interviesse.

Foto: Elizabeth Williams via AP

O incêndio suspeito do carro de Kid Cudi

O rapper Kid Cudi, cujo nome verdadeiro é Scott Mescudi, testemunhou que, após um breve relacionamento com Cassie Ventura em 2011, sofreu represálias por parte de Diddy. Relatou que a casa foi invadida e, posteriormente, o Porsche foi destruído por um cocktail molotov em 2012. Embora Combs tenha negado envolvimento, Cudi afirmou acreditar que o rapper esteve por trás do ataque, descrevendo-o como um "supervilão da Marvel".

Foto: Elizabeth Williams via AP

As festas "Freak-offs" e a coação sexual

O termo "freak-offs" refere-se a festas privadas organizadas por Diddy, caracterizadas por atividades sexuais explícitas, consumo de drogas e alegada coação. Testemunhas descreveram estas festas como eventos na qual as mulheres eram pressionadas a participar em atos sexuais sob ameaça de exposição pública. Cassie Ventura afirmou que foi forçada a participar nestas festas para evitar a ira de Combs, que frequentemente gravava os encontros sem consentimento.

Tentativa de suborno para encobrir agressão

Em 2016, imagens de vigilância captaram Diddy a agredir Cassie Ventura num hotel em Los Angeles. Israel Florez, ex-segurança do hotel, testemunhou que o rapper tentou suborná-lo com 100 mil dólares para que as imagens não fossem divulgadas. Este incidente reforça as alegações de que Combs utilizava a influência e recursos para silenciar testemunhas e encobrir comportamentos abusivos.

Descobertas perturbadoras em propriedades de Diddy

Durante as buscas realizadas pelas autoridades nas propriedades de Combs, foram encontrados itens que levantam sérias preocupações. Na residência em Miami, agentes federais descobriram uma grande quantidade de lubrificantes, óleo para bebé, drogas não identificadas e uma arma de fogo. Estas descobertas sugerem a existência de um ambiente preparado para atividades sexuais coercivas e possivelmente criminosas.