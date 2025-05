Bárbara Tinoco foi mãe. O que se sabe sobre o pai de Masha

Nenhum dos dois tinha vontade de se apaixonar, mas acabou por acontecer. Bárbara Tinoco e Feodor Bivol estão juntos desde 2021, quando, a convite dele, foram ver um concerto de Carolina Deslandes. "Não sei o que fez o clique mas, de um momento para o outro, acho que éramos duas pessoas assim um bocadinho apaixonadas e um bocadinho a não querer estar apaixonadas", recordava em 2023 a artista portuguesa no programa Ouvir Falar de Amor. Na passada quarta-feira, nasceu Masha, a primeira filha do casal.

View this post on Instagram View this post on Instagram A post shared by Bárbara Tinoco (@tinoco.barbara)

O nome é uma forma abreviada de Maria em russo, língua materna de Feodor. "A fonética é parecida com a nossa", contou Bárbara Tinoco no podcast Posto Emissor em 2023, altura em que revelou estar a aprender a língua de Dostoevsky. "Ainda não falo russo o suficiente para escrever uma canção, mas gostava imenso de um dia escrever nessa língua", disse à Blitz. Além da língua do namorado, aprendeu também a fazer as comidas típicas, a saber as tradições e as festas para compreender a cultura. "Ele aprendeu as coisas da minha família e eu aprendi as coisas da família dele."

Quem é Feodor Bivol?

Músico e produtor musical, Feodor Bivol nasceu e cresceu na Rússia. Veio para Portugal há vários anos, estudar na Escola Superior de Música de Lisboa, e por cá resolveu ficar. Tem um mestrado em Ensino de Música e trabalha com vários artistas da nova geração da música portuguesa, como Carolina de Deus, Nena, Rita Rocha e Carolina Deslandes. A última, amiga próxima de Bárbara Tinoco, foi uma peça-chave para que o casal se conhecesse.

View this post on Instagram View this post on Instagram A post shared by Bárbara Tinoco (@tinoco.barbara)

"O Feodor toca com a minha melhor amiga, que é a Carolina Deslandes, e eu quando tinha 18, 19 anos fui ver um concerto e, nesse palco, estava a minha melhor amiga, e estava o Feodor (…) Nunca imaginei, ao ver aquele concerto, que aquele um dia seria o meu namorado e que aquela um dia seria a minha melhor amiga", recordou no Ouvir Falar de Amor. Carolina Deslandes vai ser madrinha de Masha. Nas Manhãs da Comercial, em março deste ano, juntou-se a Feodor para surpreender Bárbara Tinoco com uma canção original, preparada pelos dois para assinalar o nascimento da menina.

Bárbara e Feodor começaram a namorar depois do fim de uma relação da cantora. "Bichinho", nome do álbum que lançou em 2023, é o nome carinhoso por que trata os três gatos que adotou e pelo qual, mais tarde, começou a tratar também o namorado. "Ela tem três gatos e chama-lhes bichinhos. Um dia enganou-se e chamou-me bichinho a mim, mas até gostei", contou, divertido, ele, no Ouvir Falar de Amor.

View this post on Instagram View this post on Instagram A post shared by Bárbara Tinoco (@tinoco.barbara)

Essse mesmo disco inclui uma música entitulada "Bichinho", que Bárbara dedicou ao russo, com quem compôs o trabalho "quase" na totalidade, como revelou à Blitz. "E ele produziu algumas faixas também. Só não fazemos estrada juntos, para não ser tudo, se não daqui a um bocado já não nos podemos ver". Além de produzir e compor, Feodor tocou guitarra, teclado, baixo, fez beats, e até cantou, neste caso no tema "Quero". "Acho super bonito ouvir pessoas que não são cantores a cantar melodias meio lullaby. Então pedi-lhe para cantar assim. Gosto mesmo da coisa trapalhona de uma pessoa que não é cantor não estar a cantar perfeitinho, mas estar a cantar de uma forma bonita, que até faz chorar", contou à mesma publicação.

Ainda no programa Ouvir Falar de Amor, Bárbara Tinoco confessou-se ao namorado. "Quando as pessoas conhecem a pessoa certa, parece que passaram a vida toda a preparar-se para conhecer essa pessoa", refletiu. "Todas as experiências, todos os momentos, todas as coisas que foram fazendo. É um bocadinho o que sinto connosco. Fomos dando passinhos para, naquele momento em que nos encontrámos quiséssemos ficar juntos."