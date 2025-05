De Mafalda Castro a Luisinha Oliveira, estas famosas revelaram-nos os seus produtos de beleza indipensáveis

Há produtos que experimentamos uma vez… e pronto, é amor à primeira aplicação. Sabem aquele creme, perfume ou batom que tem simplesmente um impacto diferente? Pois bem, fomos perguntar a seis figuras bem conhecidas do panorama português qual é aquele item que nunca pode faltar no nécessaire - aquele que comprariam vezes sem conta, sem pensar duas vezes. Spoiler: há clássicos, há surpresas e há dicas.

Luisinha Oliveira

Há produtos que experimentamos e gostamos, mas há outros que se tornam indispensáveis na nossa rotina. No meu caso, há dois da YSL que compro repetidamente, porque simplesmente não consigo ficar sem eles.

O primeiro é o perfume Libre. Adoro fragrâncias que marquem presença sem serem excessivamente doces, e o Libre consegue esse equilíbrio na perfeição. É forte, sofisticado e faz-me sentir confiante sempre que o uso.

O segundo é a máscara de pestanas Lash Clash. Já experimentei muitas máscaras ao longo dos anos, mas nenhuma se compara a esta. Dá um volume incrível, alonga as pestanas e, além do efeito visual impressionante, tem também um benefício extra: contém tratamento para fortalecer as pestanas. Para mim, é a máscara ideal para o dia a dia, garantindo um olhar marcante sem esforço.

Luisinha Oliveira Foto: @luisinhaoliveira99 / Collage: Safiya Ayoob

Alice Alves:

Desmaquilhante Pur Biphase Yeux & Lévres [da Eisenberg]. Uso para me desmaquilhar depois do trabalho e a pele fica incrível.

Alice Alves Foto: @quechaticemariaalice / Collage: Safiya Ayoob

Leonor Filipa:

O lip balm da Summer Fridays é sem dúvida um must! Deixa os lábios super hidratados e com um brilho bonito, mesmo nos dias em que não uso maquilhagem. Já comprei várias vezes e continuo a comprar, especialmente o pink sugar!

Leonor Filipa Foto: @leonorfilipaa / Collage: Safiya Ayoob

Isabela Valadeiro:

O creme de corpo da Caudalie Vinotherapist é o produto que tenho sempre comigo e que nunca deixo terminar. É um super hidratante que é rapidamente absorvido, deixa a pele super suave e não ficamos com aquela sensação desconfortável de pele oleosa ou a colar. Adoro e recomendo.

Isabela Valadeiro Foto: Getty Images / Collage: Safiya Ayoob

Mafalda Castro:

O produto do qual nunca abdico é o Cicaplast Baume B5+ da La Roche Posay. Comecei a usar porque uma vez vi uma influencer brasileira a utilizar durante a noite e ela prometia que acordava com pele de bebé. Decidi imitá-la e agora faço isso muitas vezes - ponho uma boa camada na pele e deixo atuar durante a noite. É um bálsamo apaziguante que repara a barreira da pele e que atua de forma quase imediata. Gosto especialmente porque resulta muito bem ao nível das marcas da pele e, por isso, desde que comecei a utilizar já não vivo sem ele. É ótimo.

Mafalda Castro Foto: @mafaldacastro / Collage: Safiya Ayoob

Ângela Costa:

O corretor de olheiras da Fenty Beauty é um verdadeiro essencial na minha rotina - ilumina instantaneamente o olhar. Aplico-o todos os dias e sinto-me logo mais confiante. É aquele produto que compro sempre que acaba, sem hesitar.