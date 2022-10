Olho trémulo de Katy Perry em concerto deixa fãs preocupados

Katy Perry está a ficar viral no Tik Tok e no Twitter devido a um vídeo do concerto que deu em Las Vegas, a 24 de outubro. No vídeo é possível ver que um dos olhos da cantora está a abrir e fechar de forma estranha – pelo que parece – involuntariamente. Enquanto isto acontecia, Perry pressionou a mão na têmpora, de forma a tentar controlar o movimento, mas logo logo sem sucesso.

Já existem várias especulações: alguns fãs afirmam que o sucedido aconteceu devido às pestanas falsas, e outros pensam que está relacionado com stress e possível enxaqueca devido ao cansaço. Ainda há quem argumente que o movimento faz parte do espetáculo, onde Katy Perry interpreta uma boneca num mundo de brinquedos, sendo possível a cantora estar a imitar o movimento ocular das bonecas.

Na rede social, os tiktokers atribuem esta disfunção à condição que a cantora já revelou, publicamente, ter – "olho preguiçoso", que representa o desvio de um dos olhos, muitas vezes ligado ao estrabismo ("olho torto").