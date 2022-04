Hairstylist de Meghan Markle partilha o seu segredo mais bem guardado

pode agradecer ao cabeleireiro britânico George Northwood, também responsável pela sua rotina capilar. Foi ele quem cuidou do memorável

rabo

de cavalo da duquesa de Sussex quando ela marcou presença nos Endeavor Awards em Londres em 2020, que fez um sucesso imediato. Mais recentemente, a mulher do

príncipe Harry

voltou a passar pelas mãos do especialista para marcar a sua última saída.

Meghan Markle nos Endeavor Awards em Londres, 2020.





Durante anos, os caracóis eram vistos como algo fora de moda, dando azo a uma vaga de alisamentos, do japonês ao brasileiro. Hoje, os caracóis estão de novo nas tendências de beleza, e quanto mais soltos e leves forem, melhor e mais elegantes.sabe-o bem e é uma das maiores fãs dos tais caracóis largos, ou "beach waves" um efeito de cabelo "acabado de sair da praia".De acordo com a Madame Figaro, Meghan Markle

O casal passou pelos Jogos Invictus em Haia, na Holanda, e Meghan Markle apareceu com o cabelo brilhante e farto, repleto de ondas perfeitamente esculpidas. Um estilo que George Northwood descreve como "ondas mais polidas, desfeitas, mas que dão uma sensação de luxo", disse, à Vogue britânica, e também partilhou a técnica para reproduzir o penteado.



"É essencial criar uma boa base. Por isso, em vez de escovar muito o cabelo, devemos secá-lo suavemente", com o cabelo caído para a frente (e a cabeça entre as pernas). Só depois é que Northwood usa um modelador profissional. Depois, indica que os caracóis ficam mais bonitos quando enrolados "longe do rosto, à frente do cabelo, concentrando-se nos comprimentos médios, em vez das raízes e pontas, de modo a criar uma onda em vez de uma ondulação", explica. No final, passar uma escova fina pelo cabelo, de modo a desfazer um pouco a perfeição dos caracóis.