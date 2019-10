32 vezes que Ashley Graham provou que autoestima é beleza

A modelo norte-americana Ashley Graham completa 32 anos grávida do seu primeiro filho com o seu marido, o realizador Justin Ervin. Ativista da positividade em relação ao corpo, Graham diz que tem usado a sua imagem para que as mulheres saibam que está tudo bem em não ser perfeita.

"Não há muitas mulheres que falem sobre as suas imperfeições, como eu, e fico feliz por poder ser a voz que lhes diz que é normal ter celulite. Pensem e falem positivamente sobre os seus corpos e nunca se compararem a alguém", declarou ainda em 2015, durante a cimeira da Forbes Under 30, na Filadélfia. Foi com esse discurso motivador que a supermodelo conquistou o mercado e o público, e tem quebrado padrões de beleza, contribuindo com a autoestima.

Já tendo figurado nas capas de revistas como a Vogue, Glamour e Allure, Ashley foi a primeira manequim 48 a ser capa da icónica Sports Illustrated, em 2016, que antes só seria ocupada por modelos tamanho 34. Para celebrar o seu 32.º aniversário, reunimos as fotografias que a modelo partilhou no seu perfil do Instagram que são uma verdadeira aula de amor-próprio. Confira na fotogaleria.