Baby boom: as grávidas de 2019

Ashley Graham acaba de anunciar que está grávida de seu primeiro filho. A modelo anunciou a novidade ao publicar um vídeo ao lado do marido, Justin Ervin, no seu perfil de Instagram, no mesmo dia que comemoram nove anos de casamento. Anne Hathaway também está grávida, esta do seu segundo filho. A atriz de 36 anos também anunciou a novidade pelo Instagram. A vencedora do Óscar, Globo de Ouro e BAFTA de Melhor Atriz Coadjuvante por Os Miseráveis (2012) partilhou ainda que nenhuma das suas gestações foram fáceis e "enviou amor extra" a todos que estão a passar por dificuldades de conceção ou estão a batalhar contra a infertilidade.

Mas Ashley e Anne não são as únicas grávidas do momento. A atriz Blake Lively está grávida do seu terceiro filho. Blake apareceu com a barriga à mostra ao lado do marido Ryan Reynolds na estreia do filme Pokémon: Detetive Pikachu, do qual o ator é protagonista, a 2 de maio deste ano. Keira Knightley também apresentou a sua barriga já saliente num vestido Chanel na chegada a um cocktail da maison na Place Vendôme, em Paris. A Máxima junta estas e outras futuras mães que vamos seguir de perto.