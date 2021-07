Da soul ao jazz, passando ainda pelo R&B ou a pop, Amy Winehouse tinha a rara capacidade de cantar emoções sem perder a ironia, uma voz sem tempo para letras modernas e universais, um daqueles ícones que aparece uma vez por década. Bastaram-lhe, aliás, dois álbuns de originais para que o estatuto lhe colasse na perfeição, Frank (2003) e Back to Black (2006) e temas como Rehab ou Valerie para que o mundo não mas a deixasse de ouvir.

Para além do dom musical, a sua imagem tornou-se um símbolo. Com um visual marcadamente inspirado pelo estilo pin-up dos anos 50 e 60, colocou no radar das tendências o penteado alto e volumoso e o eyeliner preto exageradamente carregado. Karl Lagerfeld inspirou-se nela para desenhar uma coleção da Chanel, a Vogue Paris dedicou-lhe um editorial de moda inteiro. No entanto, enquanto a música de Amy alcançava os tops de vendas, a sua vida pessoal enfrentava vários pontos baixos. Os excessos de álcool e drogas, os problemas psicológicos, o casamento conturbado com Blake Fielder-Civil, o divórcio e, ainda, duas detenções fizeram-na passar por vários centros de reabilitação, numa tentativa de mudar o rumo do seu destino.

Campanha da Chanel Pre-fall 2008 inspirada em Amy Winehouse Foto: D.R.

No entanto, a sua carreira foi perdendo o controlo e os seus concertos foram ficando cada vez mais embaraçosos, como o que deu em Portugal, no Parque da Bela Vista, em Lisboa, em 2008. Com um corpo frágil, debilitado e bastante magro, sem conseguir manter-se em pé, a atuação ficou aquém das expetativas.

Amy Winehouse atua no Rock in Rio Lisboa (2008) Foto: Getty Images

Dez anos após a sua morte, os pais da cantora, Mitchell e Janis Winehouse, celebram a sua vida, sem filtros, dando a conhecer ao mundo a "verdadeira" Amy através de um documentário narrado pela mãe, que sofre de esclerose múltipla e está a perder a memória, e com imagens inéditas. "Não sinto que o mundo conheça a verdadeira Amy, aquela que eu criei. Estou ansiosa pela oportunidade de oferecer uma compreensão das suas raízes e uma visão mais profunda de quem ela era verdadeiramente", afirmou Janis à BBC. Reclaiming Amy será exibido esta sexta, dia 23, às 21h, no canal britânico BBC 2.

Para além do documentário, há um novo livro sobre a vida e carreira de Amy Winehouse nas livrarias. My Amy conta a história da artista pela perspetiva de Tyler James, melhor amigo da cantora, que a conhecia desde os 13 anos, e que era também colega de casa aquando do seu falecimento, a 23 de julho de 2011.

Amy Winehouse nos Grammy Awards (2008) Foto: Getty Images

Amy Winehouse deixou-nos aos 27 anos, uma morte acidental por excesso de álcool, juntando-se, assim, ao fatídico e conhecido "clube dos 27", composto por músicos que morreram com esta idade, como Kurt Cobain, Janis Joplin, Jim Morrison e Jimi Hendrix.