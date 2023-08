Excertos inéditos do diário de Amy Winehouse revelados pelos pais

Amy Winehouse, com os pais, Janis Winehouse-Collins e Mitch Winehouse. Foto: Getty Images

"Após a morte de Amy, começámos a analisar os rascunhos e desenhos que juntou desde a infância e começámos a entender melhor como, por detrás da sua atitude desinteressada, Amy já vinha aprimorando cuidadosamente o seu talento há anos. Enquanto crescia, o quarto era o seu refúgio e um lugar onde se recolhia sempre para trabalhar. Não sabíamos na época, mas ela enchia caderno atrás de caderno com listas e desenhos, mapas e plantas, que ela revia e atualizava constantemente, muitas vezes enquanto trabalhava no quarto até às primeiras horas da manhã. Nos anos que se seguiram, onde quer que

tinha sempre um caderno com ela, anotava constantemente os pensamentos, sentimentos e ideias", revelaram Janis Winehouse-Collins e Mitch Winehouse ao



"Ainda é difícil para nós acreditar que a nossa menina travessa foi da Osidge Primary School, no norte de Londres, ao ponto de ganhar um prémio Ivor Novello. Enquanto ia crescendo, ela estava sempre a cantar e a dançar, a desaparecer ou a aleijar-se, mas apesar de ser um turbilhão, ela também tinha um lado tranquilo. Era quando se retirava para o quarto e escrevia e desenhava nos seus cadernos", contaram os pais.

Nos Grammy Awards de 2005, em Londres. Foto: Getty Images



O pai recorda também as várias discussões acaloradas que teve com a filha quando ela era adolescente e conta que, muitas vezes, ela interrompia-o a meio da discussão para pegar num papel e numa caneta e anotar o que pai tinha dito e depois voltar ao debate: "Desculpa pai. Aguarda um minuto. Só preciso de escrever isto", revelou Mitch. A sua música mais famosa, "Rehab", foi escrita após uma conversa que teve com o pai, provavelmente rabiscada num desses cadernos. Basicamente, segundo conta o pai, ela chegou a casa com os seus então agentes que estavam preocupados com os problemas que ela tinha com a bebida e queriam levá-la para um tratamento profissional e terá dito: "Eu não quero ir, pai. Eu não tenho 90 dias!".



Amy com Blake, com quem se casou. Foto: Getty Images

A poucos dias daquele que seria o 40º aniversário de(a 14 de setembro), osda cantorada filha, com a, pertencentes aos. Janis Winehouse-Collins e Mitch Winehouse mergulharam nospara reviver momentos dos primeiros anos de vida da artista.Muitos dos excertos, agora, provêem dede Amy. Mitch e Janis Winehouse decidiram revelar parte dos escritos, comda jovem britânica, para marcar. Amy morreu aos 27, em 2011, na sua casa de Londres, em decorrência de intoxicação por álcool.AmyNo diário, Amy revelae questiona-se se algum dia "o amor vai cruzar o caminho" dela: "Estou feliz por ser diferente. Não adoraria ser como todo o mundo. Eu. Adoro. É assim que eu sou".Amy chegou mesmo a escrever umaà qual deu o nome dee na qual enumerou. Ser fotografada por David La Chappelle, fazer um filme onde pareça feia, ser a melhor amiga de Sarah Jessica Parker, Stella McCartney e de Eddie Izzard, colaborar com a Missy Elliot e o Timbaland, ter uma coleção de sapatos com mais de 300 pares e comprar uma casa em South Beach eram algumas das coisas que estavam no seuNos rascunhos, ela também: "Às vezes penso, pergunto-me se há alguém. Algum rapaz por aí que seja tão louco como eu? Um rapaz cool de cabelo escuro, que use óculos para ler e seja um verdadeiro rapaz indie? Piercings opcionais, sotaque escocês ou irlandês, de preferência".No diário, ela também questionou por que é que "todos os amigos" do seu irmão se encaixavam nessa descrição, sendo que ela era "muito jovem para fazer algo a respeito". "Será que o amor vai cruzar o meu caminho ou estou destinada a sair com rapazes do metal ou giros sem cérebro? (Algo que eu desprezo)", escreveu.Nestes seus desabafos,: "Odeio o meu temperamento. Às vezes, isso corrói-me tanto que fico fisicamente violenta com aqueles que amo. Por mais que diga que sinto muito, é algo que eles jamais podem esquecer".Em 2005, Amy conheceu, com quem se. A relação foi marcada por relatos de. Acabaram por se, mas a artista nunca escondeu a paixão que mantinha por ele. Numa apresentação nos, a artista- "meu Blake, encarcerado" - porque ele estava preso por ter atacado o dono de um pub.Amy chegou ae a, mas nunca se recuperou totalmente do vício. Blake estava preso por outro crime, um assalto à mão armada, quando descobriu que Amy tinha morrido, em 2011, após passar por um período de abstinência.