Diagnósticos de pele, cabeleireiro e personalizações na Perfumes & Companhia

Há boas notícias para os apaixonados por beleza e bem-estar: após um período de renovação, a Perfumes & Companhia volta a abrir portas no centro comercial Colombo, em Lisboa. Situada no primeiro piso, a nova loja conta não apenas com uma maior dimensão - tem agora 600 metros quadrados - mas também com um leque extenso de novidades, além dos nomes que costumam habitar as suas prateleiras, como Dior, Chanel, Guerlain, Kérastase e L’Oréal, e da habitual cor vermelha que tão bem caracteriza a marca portuguesa.

Loja Perfumes & Companhia no Colombo. Foto: Perfumes & Companhia

Dos novos serviços de beleza destacam-se o cabeleireiro, a manicure ou pedicure e os tratamentos de rosto, que se realizam num gabinete próprio, e ainda as sessões de maquilhagem personalizadas e express, neste caso feitas numa ilha central. Uma das grandes novidades é também, sem dúvida, o diagnóstico de pele e couro cabeludo que se pode fazer com recurso a gadgets tecnológicos. Ou seja, um aconselhamento de produtos e rotinas diárias específicos para cada tipo de pele (ou cabelo) e respetivas preocupações.

Loja Perfumes & Companhia no Colombo. Foto: Perfumes & Companhia

E porque não apostar no serviço de engraving para oferecer um presente ainda mais especial - gravar uma mensagem num frasco de perfume é apenas uma das diversas possibilidades - ou nos coloridos cartões da ilustradora portuguesa Mariana Rio? Além disso, para lançar esta novidade, a cadeia tem expositores em formato "Beauty Airlines" com produtos especiais em campanha de desconto (que chegam aos 40%).

Loja Perfumes & Companhia no Colombo. Foto: Perfumes & Companhia

O grupo Perfumes & Companhia descreve-se como a maior cadeia de Perfumarias seletivas em Portugal, e encontra-se presente no mercado há 25 anos, com 150 lojas no país.