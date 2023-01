Este sérum desafia os limites do envelhecimento da pele

Tez luminosa, rugas alisadas, pele mais firme e textura da pele melhorada em… 10 dias. São estes os resultados que pode esperar ao usar este sérum revitalizante, com ação antienvelhecimento – uma inovação na cosmética com efeitos comparáveis aos alcançados com a medicina estética (em casa!). Falamos do sérum NCEF-SHOT da Filorga, um sérum lançado em 2021, que contém uma elevada concentração do ingrediente exclusivo da marca, o NCEF. Este ingrediente ativa novas células e produz efeitos visíveis sobre os sinais de envelhecimento.

Em dois anos, este sérum revolucionou o dia a dia de muitos utilizadores e tornou-se um bestseller.

92% dos utilizadores dizem que não conseguem dispensar este cuidado na rotina

O sérum NCEF-SHOT pode ser integrado em qualquer rotina de cuidados antienvelhecimento e potencia a revitalização celular. Proporciona uma melhoria da qualidade da pele e atua como uma cura cosmética – essencial em momentos de stress, fadiga, mudanças de estação…

Como usar: aplicar diariamente de manhã e à noite. Cada aplicação é o equivalente a uma injeção de mesoterapia.

Este sérum é o produto da Filorga com maior concentração em NCEF, o complexo polirrevitalizante exclusivo da marca.

Mas afinal, o que é o NCEF?

A sigla significa New Cellular Encapsulated Factors. É o ouro rosa dos cosméticos da Filorga, um complexo antienvelhecimento único e patenteado que encapsula ingredientes ativos inspirados nas injeções de preenchimento (com o ingrediente de preenchimento por excelência, o ácido hialurónico) e nas injeções de revitalização – vitaminas, aminoácidos, minerais, coenzimas, antioxidantes. É a combinação destes ingredientes que forma um potente cocktail antienvelhecimento para ser usado em casa. A técnica de encapsulamento destes ingredientes permite a libertação gradual deste complexo no interior da pele, sem recorrer a agulhas.

Menos rugas, mais firmeza e máxima luminosidade

É o mais poderoso e o mais completo. A ação deste sérum é única e de correção multidireccionada. Graças à ativação celular imediata, são corrigidos todos os sinais de envelhecimento em simultâneo: rugas, firmeza, luminosidade. Com cada utilização do sérum NCEF-SHOT, a pele recebe a maior concentração de NCEF.





Resultados em 10 dias

- 25% rugas + 16% firmeza + 21% luminosidade + 70% de aceleração da revitalização celular em 7 dias







Estes resultados contribuem amplamente para o seu reconhecimento a nível internacional. Descubra-o numa farmácia ou parafarmácia perto de si.