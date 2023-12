Três novos brinquedos que levarão a sua vida sexual ao clímax

Não há dúvidas, a sexualidade é extremamente importante para uma vida saudável, tanto a nível físico como a nível psicológico. Inúmeras pesquisas associam a atividade sexual regular a benefícios cardiovasculares, visto que aumenta os batimentos cardíacos, protegendo as artérias e o coração, além de ajudar a aliviar o stress e a ansiedade, combater a dor e as insónias, elevar os índices de endorfinas e consequentemente a felicidade.



Embora mais de 85% das mulheres portuguesas considerem o sexo essencial, apenas 42% masturbam-se mais de uma vez por semana e uns pequenos 8% diariamente, e apenas metade alguma vez utilizou brinquedos sexuais ou eróticos, benéficos para o bem-estar íntimo. Estes são os dados apurados por um estudo realizado pela Platanomelón, uma star up que acaba de chegar a Portugal cuja marca inovadora e visionária tem a missão e visão de quebrar esses tabus em torno da sexualidade. A Platanomelón fabrica e comercializa brinquedos eróticos, ao mesmo tempo que esclarece dúvidas sobre um tema tão relevante como a sexualidade. Com mais de cinco mil seguidores online, é a maior comunidade do mundo, porque divulga a educação sexual, e não apenas a venda de brinquedos.







Mas há mais. Segundo o mesmo estudo, 70% das mulheres não atingem o orgasmo apenas através da penetração. 61,3% das mulheres achavam ter algum problema físico por não conseguirem atingir o orgasmo através da penetração. No entanto, isso é algo completamente natural, e sabemos que na maioria dos casos a estimulação do clitóris é necessária para atingir o orgasmo e/ou sentir prazer. Ao mesmo tempo, 78% acreditam que ainda existem tabus em relação ao sexo que precisam ser superados e que desfrutar de uma vida sexual ativa é essencial para se sentir mais completo e satisfeito. A missão da Platanomelón é quebrar esses mesmos tabus, como nenhuma outra marca fez antes. Feito por mulheres para mulheres, apresenta uma vasta gama de brinquedos sexuais totalmente inovadores que proporcionam o máximo prazer acompanhado de uma educação sexual completa proporcionada por sexólogas para naturalizar o que é normal, o sexo.





- Menos de metade das mulheres masturba-se mais de uma vez por semana e apenas 8% masturba-se diariamente.



- Além disso, 78% das mulheres acreditam que existem estigmas e tabus em torno do sexo, embora considerem que desfrutar plenamente da sua vida sexual é essencial e 85% consideram-no essencial.

Três produtos que vão tornar a sua vida sexual mais excitante

A Platanomelón é uma empresa liderada por mulheres com um objetivo muito claro: acabar com o preconceito, a desinformação e os tabus em torno da sexualidade e do bem-estar íntimo.

A marca quer sobretudo que as mulheres se sintam empoderadas, conheçam o seu próprio corpo e que sejam donas da sua vida íntima.

O que são exatamente os sex toys ou brinquedos eróticos?

Os sex toys ou brinquedos eróticos são objetos tecnológicos projetados para aumentar o prazer, convidar à autoexploração e atingir orgasmos facilmente. Eles também são ideais para treinamento em caso de ejaculação precoce e para tratar anorgasmia e outras disfunções sexuais. Os brinquedos para adultos são criados para ajudar a alcançar uma vida íntima satisfatória.

Sozinha ou a dois, eis três brinquedos sexuais da Platanomelón que vão transformar a sua vida!

Mambo, dispositivo de sucção clitoriana

Facto: 33% das mulheres portuguesas ainda não conhecem o dispositivo de sucção clitoriana, é o seu caso? Apresentamos-lhe o Mambo, aquele que é o mais avançado dispositivo de sucção clitoriana, uma inovação criada para atingir os orgasmos mais intensos e explosivos. Aliás, os sexólogos da Platanomelón apontam que 92% das mulheres atingem o orgasmo em 3 minutos com este aparelho.



A sua tecnologia exclusiva Oh! Tech® proporciona uma estimulação progressiva do clitóris, sem contacto direto. A sua textura é suave e ultrassedosa. O Mambo é inteiramente revestido de silicone hipoalergénico de alta qualidade, o que o torna muito fácil de limpar. Totalmente inovador, o dispositivo top de vendas ganhou também o IF Design Award. Encontre este e outros brinquedos na Platanomelón Portugal.

Total prazer sempre com a máxima segurança!

A Platanomelón garante a máxima segurança dos seus brinquedos eróticos, através do uso de materiais seguros não tóxicos, livres de químicos e de elevada qualidade, na sua composição, ao contrário de outras marcas.

Lucas, vibrador coelhinho

Este vibrador foi especialmente concebido para desfrutar da estimulação simultânea do clitóris e da zona G, a temperaturas elevadas. O Lucas dá-lhe a oportunidade de experienciar sensações únicas, elevando a temperatura na zona íntima até 39 °C.



A parte alongada encarrega-se de estimular a vagina e a zona G, enquanto as orelhas de coelho se ocupam do clitóris e da zona externa. Tem sete modos de vibração e três intensidades distintas. Além disso, o seu material de silicone hipoalergénico de alta qualidade proporciona uma textura suave e agradável, que não vai conseguir parar de tocar. O vibrador é ainda submersível e recarregável por USB.

Craby, vibrador para casais

Vulva-vulva, vulva-pénis, só a vulva, só o pénis... Craby da Platanomelón é o brinquedo sexual mais completo e versátil até hoje, e faz absolutamente TUDO.



Craby by Platanomelón estimula tanto o clitóris como a zona G, a glande, o eixo do pénis, os mamilos, o ânus, podendo ser utilizado durante a penetração.



Ao todo existem até 32 formas de o utilizar, cada uma mais prazerosa, para que, sozinha ou na companhia de quem quiser, possa viver sensações como nunca antes.

Melhore a sua qualidade de vida

"Existe uma crença generalizada, tanto entre os homens como entre as mulheres, de que é fácil atingir o orgasmo através da penetração vaginal, mas esta ideia está errada. De facto, a investigação mostra que apenas três em cada 10 mulheres atingem o orgasmo através da relação sexual. Curiosamente, quando a estimulação do clitóris ocorre, oito em cada 10 atingem o clímax ou sentem prazer", esclarecem os sexólogos da Platanomelón.



Durante o inquérito promovido pela marca, 60% das mulheres concordaram que os jogos eróticos ajudam a melhorar a sua qualidade de vida e a promover a igualdade de género, ao garantirem o máximo prazer individual ou com um parceiro.

Aproveite o novo ano que se aproxima para entrar em sintonia com o seu corpo e começar a viver com muito mais prazer. Descubra no site da Platanomelón uma grande variedade de brinquedos sexuais, seja qual for a sua preferência, fantasia ou desejo.