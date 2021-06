As mulheres dos jogadores do Euro mais elegantes

Foto: @annalewandowskahpba 1 de 18 Anna Lewandowska é personal trainer, e mulher do jogador polaco Robert Lewandowski. Foto: @annalewandowskahpba 2 de 18 Anna Lewandowska é personal trainer, e mulher do jogador polaco Robert Lewandowski. Foto: @aliciaaylies 3 de 18 Alicia Aylies, namorada do jogador da seleção francesa Kylian Mbappe, é modelo. Foto: @aliciaaylies 4 de 18 Alicia Aylies, namorada do jogador da seleção francesa Kylian Mbappe, é modelo. Foto: @georginagio 5 de 18 A espanhola Georgina Rodríguez é a namorada de Cristiano Ronaldo. Foto: @georginagio 6 de 18 A espanhola Georgina Rodríguez é a namorada de Cristiano Ronaldo. Foto: @katrinefogtfriis 7 de 18 A londrina Katrine Fogt Friis é a namorada de Andreas Christensen, da seleção dinamarquesa. Foto: @katrinefogtfriis 8 de 18 A londrina Katrine Fogt Friis é a namorada de Andreas Christensen, da seleção dinamarquesa. Foto: @shangaforsberg 9 de 18 Shanga Forsberg é a mulher de Emil Forsberg, jogador da seleção da Suécia. Foto: @shangaforsberg 10 de 18 Shanga Forsberg é a mulher de Emil Forsberg, jogador da seleção da Suécia. Foto: @lacroixmichele 11 de 18 Michèle De Bruyne é a mulher de Kevin de Bruyne, que joga pela Bélgica. Foto: @lacroixmichele 12 de 18 Michèle De Bruyne é a mulher de Kevin de Bruyne, que joga pela Bélgica. Foto: @thessalacovich 13 de 18 Thessa Lacovich trabalha numa agência de comunicação e está noiva de Manuel Locatelli, da seleção italiana. Foto: @thessalacovich 14 de 18 Thessa Lacovich trabalha numa agência de comunicação e está noiva de Manuel Locatelli, da seleção italiana. Foto: @eri_chope 15 de 18 Erika Choperena é casada com Antoine Griezmann, da seleção francesa. Foto: @eri_chope 16 de 18 Erika Choperena é casada com Antoine Griezmann, da seleção francesa. Foto: @its_me_co 17 de 18 Cora Gauthier é casada com o jogador Karim Benzema, que joga na seleção francesa. Foto: @its_me_co 18 de 18 Cora Gauthier é casada com o jogador Karim Benzema, que joga na seleção francesa.

Há muito que asdeixaram de se resumir a glitter, cronogramas de marcas de luxo e Photoshop. As de hoje têm mais estilo, mais carisma a e mais atitude, e não resumem as suas redes sociais a carteiras de luxo e fatos de treino decotados, passando a partilhar mais looks cheios de referências cool e effortless chic.Veja-se o exemplo da londrinaa namorada de Andreas Christensen, da seleção dinamarquesa, que usa conjuntos de estilo masculino, oversized, e não deixa de ser menos glamorosa por isso. Ou de Anna Lewandowska , que é personal trainer , e mulher do jogador polaco, e que partilha com frequência os seus hábitos saudáveis. Até Georgina , namorada de Ronaldo , surge com uns simples jeans com uma camisa branca, um look perfeito para todos os dias.Percorra a galeria de estilo.