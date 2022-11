Os 4 sonhos mais recorrentes e as suas explicações

Um estudo publicado pela revista americana Psychology Today revela que 60 a 75% das pessoas têm sonhos recorrentes – seja sobre estar numa sala de aula e não conseguir realizar um teste porque se sente paralisada; descobrir que o parceiro/a traiu ou que está em cima de um palco e não se lembra do que tinha para dizer são apenas alguns dos exemplos mais famosos que definem este fenómeno do nosso subconsciente.

Apesar de ser muitas vezes ignorado ou não receber a devida importância, o subsconsciente "sabe" mais do que pensamos. Se tem sonhos que são recorrentes, isso pode indicar que está a levar uma vida com altos níveis de stress, o que acaba por se manifestar até nas horas em que – supostamente – a mente devia descansar e recuperar.

No entanto, ter estes sonhos não tem de ser algo negativo. Em entrevista para a Glamour inglesa, Theresa Cheung, autora de A to Z Dream Dictionary, livro bestseller do The New York Times, explicou que a recorrência de cenários imaginados pela mente não deve ser ignorada pois estes guardam significados que, depois de descortinados, poderão contribuir para o nosso crescimento pessoal. A especialista refere ainda que os sonhos podem ter "poderes psicológicos curativos".

A mente é inteligente e, na maioria das vezes arranja maneiras de chamar a atenção para áreas da vida que não estão a ser bem tratadas, ou pretende dar-nos uma perspetiva mais abrangente e de certa forma imparcial, para ser possível trabalhar nisso quando estamos acordados.



sonhar que está a cair. De forma a perceber porque está a ter este sonho repetidamente, basta perguntar-se se sente segurança e apoio das pessoas à sua volta. Será que se sente desamparada? Com uma perda de controlo sob a sua vida? A resposta e consciência do que sente pode fazer com que deixe de ter este sonho, explica a especialista.

Podem já ter passado vários anos desde que acabou a escolaridade, mas ainda sonha que está sentada na sala de aula? Não se preocupe, não está sozinha. Este sonho pode manifestar-se quando ingressa num novo trabalho ou posição, e sente a obrigação de mostrar as qualidades e capacidades, o que pode levar a sentimentos de ansiedade e insegurança. Não quer falhar, o que põe sobre os ombros um grande peso de responsabilidade e obrigação. A mente vai buscar este cenário de forma a que a consciência se aperceba de que é normal (e saudável) cometer erros, pois estes são necessários para o crescimento e aprendizagem pessoal.

Sonhar que um ente querido faleceu é um dos sonhos que causará má disposição logo ao acordar, pânico e medo. A explicação para este aponta para uma mudança na dinâmica das suas relações. Pode também estar a tentar chamar a atenção da consciência para a relação que tem consigo mesma: será que tem auto-confiança?

Um sonho que pode fazê-la acordar em suores é o de ser perseguida. É dito que não conseguimos ver caras quando estamos a sonhar, apenas algo preto que representa, neste caso, os medos e inseguranças do dia a dia. Este sonho incide sobre como está a conseguir lidar com os sentimentos de ansiedade e segurança, e se tem os mecanismos necessários para os ultrapassar.