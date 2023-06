Maria João Bastos: "O meu percurso está repleto de personagens tão diferentes"

Já está há mais de 30 anos no mundo da televisão, realizou vários projetos tanto a nível nacional como a nível internacional. Qual foi o papel, de todos os que já realizou, que lhe deu mais gosto fazer?

Essa é uma pergunta muito difícil de responder. O meu percurso está repleto de personagens tão diferentes que foram muito marcantes para mim e para a minha carreira e se tornaram inesquecíveis. Desde Anne do Equador [série], a Angela de Lima de Mistérios de Lisboa [filme], passando pela Liliane Marise e pela Vera Lagoa, todas foram grandes desafios que me foram fazendo evoluir como atriz. E claro, não podia deixar de falar na Inspetora Paula de Rabo de Peixe, este é sem dúvida um projeto muito especial.

Qual é o processo de se preparar para uma personagem?

Ao longo da minha carreira tenho sempre tido a preocupação de escolher personagens diferentes que tragam algo de novo ao meu caminho, que exijam que mergulhe em diferentes universos. A preparação passa por ai, por estudar tudo o que tem a ver com o mundo da personagem, mundo interno e externo. Esse, é para mim, um dos momentos mais fascinantes do meu trabalho, entender e criar todas as suas camadas porque as pessoas não são lineares e eu gosto de entender as suas contradições e deixar que elas existam. Gosto das imperfeições das personagens, não quero corrigi-las nem julgá-las, quero apenas entende-las. Faço perguntas, muitas perguntas.

Maria João Bastos tem 48 anos e começou a sua carreira nos anos 90. Foto: Carlos Teixeira

Estreou recentemente, e precisamente, o mais recente projeto de que fez parte, a série Rabo de Peixe. Como foi o processo de fazer parte de uma série para uma plataforma tão grande como a Netflix? Como é se reage ao facto de fazer parte de uma série que está no top 10 das mais vistas do mundo?

Fazer este projeto foi incrível, nós sabíamos que estávamos a fazer algo especial, que ia ter uma grande visibilidade no mundo inteiro. Tínhamos essa consciência, mas o que o tornou especial foram as pessoas nele envolvidas, todas elas, toda a equipa, todo o elenco e claro o Augusto, que é o mentor, um dos autores, realizador de Rabo de Peixe, e que tão bem comandou esta viagem. Estávamos todos muito envolvidos, todos trabalhámos com muita paixão e o sucesso da série é o resultado dessa entrega. Obviamente estamos muito orgulhosos com este sucesso mundial e com a segunda temporada. Tudo isto que está a acontecer é muito bom para toda a industria, isto é um ponto de viragem na ficção portuguesa e o que nos deixa mais felizes é acreditar que isto trará mais trabalho para Portugal e para o talento português nas mais diversas áreas. Rabo de Peixe é feita por uma equipa totalmente portuguesa e o nossos talento está a ser reconhecido no mundo inteiro, isso é maravilhoso e merecido. Sentimos que estamos a fazer algo por todos em Portugal e o que queremos agora são mais oportunidades para as nossas produções. É muito emocionante fazer parte disso.



O feedback que tem recebido do público tem sido favorável?

Sim, completamente. Todas as pessoas me abordam para falar da série, para dizer o quanto gostaram e falarem do orgulho que sentem com todo este sucesso. Uma das coisas que mais me emociona é que todas as pessoas falam, "a nossa série"! Todas as pessoas tomam a série com nossa, portuguesa e fazem-no com orgulho. Isso é incrível.



De todas as personagens que já fez, qual foi a mais parecida consigo?

Não sei, nunca penso nisso assim. Todas tem a sua própria personalidade e nunca procuro que seja parecida comigo, procuro apenas entende-la e deixá-la existir por si só.

Vestido em tule e renda, Red Valentino na Loja das Meias. Foto: Carlos Teixeira

É difícil desligar-se das personagens quando não está em gravações?

Não, não é nada difícil. Eu desligo muito bem da personagem quando acabo de filmar. Agora, o que acontece muitas vezes é ficar com a energia do dia que passo com ela. Se foi um dia muito desgastante, por exemplo emocionalmente, é natural que nesse dia esteja mais cansada e com menos energia.

Para além de filmes e novelas, também fez parte dos Ídolos como jurada, como é se preparou para este projeto? Voltava a aceitar o convite?

Eu adorei ter feito Ídolos acima de tudo pelas pessoas que conheci nessa aventura e que ficaram para sempre na minha vida. Passámos juntos momentos muito especiais com os concorrentes e guardo memórias muito bonitas. Foi um projeto diferente de tudo o que tinha feito e por isso tive de me preparar com a equipa de produção que nos guiava, mas também aprendi muito com o Paulo e o Pedro; os outros jurados, que me receberam de braços abertos e de quem fiquei muito amiga. E depois ia estudando de gala para gala os concorrentes e a suas evoluções. Foi muito divertido e por isso se tivesse tempo aceitava de novo, claro.



Vendo algumas das suas publicações no Instagram, percebemos que é uma mulher que tem um estilo muito particular e cuidado. Como é que descreve a sua relação com a moda?

Eu sempre adorei moda e gosto muito de me cuidar. Tenho um estilo bastante eclético, gosto de me adaptar às situações mas há algo que me caracteriza sempre, seja qual for o estilo. Gosto da simplicidade, do minimalismo. Até nas cores fui sempre muito monocromática. Gosto de acompanhar a moda, mas usá-la para me servir, para servir o meu estilo.



São várias as sessões fotográficas que já fez, é fácil para si estar à vontade enquanto é fotografada ou "quanto mais rápido for, melhor"?

Eu adoro fotografar, sempre gostei muito e portanto gosto de aproveitar as sessões fotográficas com tempo e torná-las num dia especial para toda a equipa. Gosto de colocar uma música e entrar nesse diálogo único com o fotógrafo.

Em 2011 ganhou um Globo de Ouro de melhor atriz portugesa. Foto: Carlos Teixeira

Ficha Técnica

Fotografia: Carlos Teixeira

Styling: Ana Campos

Maquilhagem: Everson Rocha

Cabelos: Wellington de Oliveira