Escolha Máxima. 9 protetores solares para 9 necessidades

A proteção solar é algo indispensável todo o ano, mas quando as temperaturas sobem torna-se demasiado evidente que é um passo da rotina de beleza a não saltar. Mais não fosse, sabe-se também que o cancro da pele é um dos mais comuns do mundo e o número de casos tem aumentado em Portugal, onde a incidência estimada é de 6 a 8 casos por 100 mil habitantes.



Para evitar ter de chegar às soluções, vale a pena apostar na prevenção. Indicamos nove protetores solares de rosto, com proteção solar elevada - todos com SPF 50 - para todos os gostos.

Para quem quer um todo-o-terreno

Este protetor da Avène é o todo-o-terreno que dificilmente deixa alguém ficar mal. Tem uma tolerância muito elevada, sendo adequado para bebés, crianças e adultos com pele sensível. Se o objetivo é um "one-size fits all", este pequeno (não é um termo carinhoso, tem apenas 30 ml) não desilude. A textura é leve, o acabamento é seco e a resistência à água é elevada.

Réflexe Solaire SPF50+, €9,95, Avène. Foto: D.R

Para quem tem pele oleosa

Não é apenas pela embalagem que se destaca esta opção de fotoproteção saída dos laboratórios da La Roche Posay. A gama Anthelios tem crescido e, se o fluido original já nos enchia as medidas, esta nova versão fará as delícias de quem tem pele oleosa. Espalha-se facilmente, desaparece num ápice e ainda ajuda a controlar a oleosidade. Convém só não esquecer de agitar bem antes de usar.

Anthelios UVMUNE 400 Oil Control Fluido Invisível FPS 50+, €24,80, La Roche Posay. Foto: D.R

Para quem quer uma pele sedosa

Seguindo na onda dos fluídos, este da Vichy é mais um dos que satisfaz quem prefere texturas mais leves em detrimento de cremes ricos. Tem um acabamento não oleoso e não deixa qualquer resíduo branco, mas antes um filme finíssimo. E, sobretudo, confere um efeito ligeiramente matificante, deixando a pele sedosa - para quem procura esse visual, este é o caminho.

Capital Soleil Uv-Clear FPS 50+, €24,70, Vichy. Foto: D.R

Para quem tem tendência a vermelhidão

É uma das grandes novidades da ISDIN: um protetor desenvolvido especificamente para quem sofre de pele sensível e com tendência para vermelhidão. Não podemos garantir a redução imediata do rubor, mas o que é certo é que a cada utilização a pele pareceu-nos menos reativa (dentro do possível para as temperaturas que se têm feito sentir). Além disso, o produto não tem qualquer perfume e é adequado a pele atópica. Uma surpresa: por um descuido foi parar algum produto aos olhos e, para nosso espasmo, não provocou qualquer irritação.

Foto Ultra Redness SPF 50, €32, Isdin. Foto: D.R

Para quem quer um pouco de cor

Chegados a junho, paira-nos a dúvida sobre quem ainda escolhe aplicar base e demais maquilhagem na tez. Heróis e heroínas ou profundos desconhecedores do mercado de proteção solar com cor? Num dia em que as temperaturas ultrapassaram os 30º, pusemos à prova este gel-creme com cor da Apivita (que, não apresentando novidades de solares este ano, tem de si já uma extensa gama para descobrir). Não é à toa que a marca grega inclui "refrescante" na designação do produto. Uniformiza a pele, não derrete, e deixa a pele fresca - pelo menos durante algumas horas.

Gel-Creme Solar Hidra Refrescante SPF50, €17,40, Apivita. Foto: D.R

Para quem não gosta de sentir que está a usar protetor

O nascimento da italiana Rilastil remonta aos anos 1970, mas foi preciso um rebranding em 2008 e a abertura de um escritório em Barcelona há coisa de uma década para, a pouco e pouco, a marca entrar no mercado português. Agora com direito a agência de comunicação, chegou-nos às mãos este protetor solar, cuja embalagem evoca outras semelhantes. O produto anuncia-se mesmo antes de ser aberto com um som que denuncia o líquido. Não desilude: um protetor fluidíssimo, prazeroso de aplicar, que deixa a pele com um surpreendente acabamento mate. Dois minutos depois, nem se sente que se está a usar protetor.

Water Touch Fluído SPF 50+, €25,50, Rilastil. Foto: D.R

Para quem levar SPF para todo o lado

Nunca foi uma marca de ações de marketing megalómanas, e talvez por isso a linha de solares da Uriage permaneça uma pérola escondida. Para os beauty junkies que desde 1992 se dedicam a varrer a farmácia para experimentar cada produto da marca francesa não é uma surpresa encontrar um protetor praticamente sem defeitos. Tem proteção elevada, textura fluída, é adequado a peles sensíveis, não deixa resíduo branco e tem um formato de bolso (30 ml) que inviabiliza qualquer desculpa para não o levarmos sempre para todo o lado.

Fluido Ultra Ligeiro SPF50+, €12,60, Uriage. Foto: D.R

Para quem gosta de um cheirinho

Nos últimos anos assistimos ao crescimento de um verdadeiro batalhão anti-perfume, que se estendeu muito além daqueles cuja pele reage à fragrância tantas vezes presente nos cosméticos. Não sofrendo dessa condição, não dizemos que não a um protetor solar cujo odor evoca o cheiro a praia, mas com elegância. É o caso deste creme facial da Klorane, que ganha ainda por deixar a tez viçosa e com as imperfeições atenuadas.

Creme Solar Sublime SPF 50+ com Tamanu BIO e Monoï, €18,70, Klorane. Foto: D.R

Para quem se preocupa com o ambiente

O mundo do veganismo há muito que conquistou espaço no mundo da beleza e a oferta de produtos livres de ingredientes de origem animal ou derivados de animais, mesmo quando falamos de algo tão particular como protetores solares, é vasta. Significa isto que já é possível escolher - e escolher bem. Foi o que aconteceu ao experimentarmos este fluído da Caudalie que, sem surpresas, é um dos bestsellers da marca. É incrivelmente leve, não tem perfume, e deixa a pele com um aspeto luminoso. Tem 40 ml.