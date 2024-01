Dânia Neto: “Hoje com 40 anos sinto-me melhor na minha pele do que quando tinha 20”

Sem julgamentos, sem preconceitos, sem medo de ser quem são. Com base numa pesquisa sobre o prazer feminino no Brasil, O Boticário acaba de lançar um novo perfume que convida as mulheres a "livrarem-se dos tabus e dos julgamentos e a reconectarem-se consigo mesmas." Com ingredientes conjugados para despertar uma sensação de prazer e sensualidade, o Her Code chega num formato de cadeado, num frasco azul, que evoca esse lado feminino – um perfume pensado por Louise Turner, que criou vários fragrâncias femininas tão elogiadas como o Good Girl de Carolina Herrera. Dânia Neto, a atriz conhecida por filmes como Perdidos (2017), séries como Bairro (2013) e Lua Vermelha (2010), e pelas novelas Linhas de Sangue (2018), A Serra (2021) ou a mais recente Flor Sem Tempo (2023), é a eleita para ser o rosto do perfume em Portugal.

Um perfume pensado por Louise Turner, perfumista de renome que criou vários perfumes femininos de sucesso internacional, €45,99. Foto: DR

Como te sentes, hoje, na tua pele? E de que modo lidas com esta questão de envelhecer e de te ires adaptando a isso? Sentes que a idade tem uma relação direta com os papéis que te dão na representação?

É que são muitas perguntas numa só! (risos). Sim! Sinto-me bem na minha pele. Acho que a idade tem sido uma boa companhia porque se eu fizer uma retrospetiva, eu digo-te que hoje com 40 anos sinto-me melhor na minha pele do que eu me sentia quando tinha 20. Isto tem a ver com a maturidade, com o caminho que tu vais traçando e que acaba por te levar a um lugar de conforto. Sou mãe de duas crianças, portanto respeito-me e respeito-me como um todo. Portanto, o meu envelhecimento, o meu corpo, o meu aspecto fazem parte dessa caminhada. Em relação aos papéis, não sinto que em momento nenhum na minha carreira tivesse deixado de fazer alguma coisa pela idade ou pelo aspeto que tinha, portanto sinto-me bem com isso.

O hábito de limpar a pele, de cuidar da pele, a rotina de beleza foi-te incutida por alguém na família ou é uma coisa que tu sempre gostaste? Quando é que te começaste a maquilhar?

Então, eu desde muito nova sempre tive essa rotina de me desmaquilhar, limpar a pele, acho que era o único cuidado básico que eu sempre tive. Nenhum cuidado extra especial, mas que é um cuidado básico que faz toda a diferença na saúde da tua pele. Eu comecei a trabalhar em publicidade muito nova. Quando eu tinha 14 anos já fazia campanhas publicitárias, portanto, eu sempre tive este contacto com a maquilhagem desde muito cedo, e sempre percebi que para ter uma pele saudável eu tinha de ter, entre aspas, alguns cuidados. Um deles era ter cara limpa, porque senão ia acumular toxinas que se iam transformar em pontos negros, que iam transformar em entupimento dos próprios poros, e é isso que não te dá uma pele saudável. E acho que esse é o cuidado básico transversal que sempre me acompanhou.

Um perfume é um segredo de beleza, é uma arma, é o que te define, é uma característica forte?

Eu acho que sim, acho que um perfume completa um look, fala um bocadinho sobre ti também, dá-te um tópico da tua personalidade, não é? Quando tu cheiras uma pessoa que é mais floral, uma pessoa que é mais amadeirada, uma pessoa que tem um perfume forte, à partida é uma pessoa que não tem medo de se expor, é uma pessoa com uma personalidade forte, é uma pessoa que quando chega gosta de se fazer sentir. E esse aroma acompanha essa forma de chegar. Então sim, um perfume completa sempre um look.

"Acho que um perfume completa um look, fala um bocadinho sobre ti também" Foto: DR

E o que é que a tua escolha de perfume diz sobre a tua personalidade?

Se falarmos neste perfume em específico, o Her Code, é um perfume intenso, um perfume sensual, muito amadeirado, com muita personalidade, é um perfume que tu usas e sentes-te vestida, não é? Por este poder. É um perfume muito poderoso. Portanto, quem usa vai sentir este efeito, que é um perfume que tu chegas e ele chegou contigo!

O que é que nunca sai da tua carteira em termos de maquilhagem ou cosmética?

Batom do cieiro. Aqueles hidratantes de lábios normais, indispensáveis na minha carteira.

E o maior truque de maquilhagem?

O maior truque? O maior truque de maquilhagem é o meu sorriso. Se estiver bem e bem-disposta, acho que sei lá, também és tu que usas a maquilhagem, por mais que a maquilhagem te dê um "up" ou te ajude. Tu és sempre tu. Portanto, sim, o meu sorriso é o maior truque de maquilhagem.

"Não sinto que em momento nenhum na minha carreira tivesse deixado de fazer alguma coisa pela idade." Foto: DR

Tu és uma mulher bonita, sempre foste, como é que lidas com isso? Esse preconceito alguma vez atravessou a tua carreira?

Com a idade, lá está - coisas maravilhosas que a idade te traz – sinto-me tão confortável na minha pele, que eu nem sequer questiono, nem sequer penso nisso. Não é uma coisa que me passa pela cabeça. Eu sou a Dânia com estas características. Tenho esta cara, tenho este corpo, tenho estes dentes, tenho estes olhos, respeito-me e aceito-me como sou.