Testámos 6 géis de limpeza. Eis o review

Na lei da beleza, aplica-se esta regra ao gel de limpeza: é uma ida sem volta. Depois de experimentar este produto pela primeira vez, é difícil imaginar que não se volte a usá-lo. Sobretudo se ele reunir todos os ingredientes para a eficácia. Seja em formato de gel, mousse ou creme, o produto de limpeza facial remove as impurezas da nossa pele, deixando quase sempre a tez mais lisa e com a sensação de frescura. É das melhores sensações do mundo, terminar um duche com este passo, prontas a iniciar a rotina de beleza de rosto: sérum, creme, contorno de olhos. Por isso, o gel funciona como um primer da maquilhagem. Ao longo de vários meses, submetemos a teste os seguintes produtos.

Mousse ON/OFF, Dior

Não sou fã de gel de limpeza com fragrância, prefiro as soluções mais neutras. Mas esta mousse de limpeza da Dior, feita à base de lírio de água dos jardins da marca em França e com propriedades purificantes, tem um ligeiro aroma completamente inofensivo. Ao nível da sensação de limpeza também não está no topo dos preferidos, mas a sua consistência é boa e cumpre. A aplicação poderia ser otimizada caso não fosse preciso remover-lhe a tampa. Tem um grande plus: 90% da sua composição é natural, e deixa uma película protetora contra a poluição. Dura imenso tempo, já que basta apenas uma pequena porção diária. €51 (150ml).

Calendula Deep Cleasing Foaming Face Wash, Kiehl’s

Os benefícios calmantes da calêndula são amplamente conhecidos, e fazem deste gel de limpeza num essencial na rotina de beleza. Tornou-se o meu preferido logo após a primeira semana de utilização. Enriquecido com extrato desta planta amarela, transforma-se numa mousse quando em contacto com a água. A pele fica imediatamente matificada, com a sensação de que o mínimo resquício de impureza foi eliminado. A frescura é imediata. Aconselho a que este seja o último passo, caso seja introduzido de manhã na rotina de banho, como é o meu caso. A relação qualidade preço é excelente, tal como a embalagem, que tem um pump. €35 (230ml).

Vitamin E Gentle Face Wash, The Body Shop

Este gel de limpeza, que faz parte da gama concentrada em vitamina E da The Body Shop, não surpreendeu. Como os anteriores, pode e deve ser usado em contacto com a água, em movimentos circulares. A textura é fina e parece pouco "penetrante" na pele, como se a sua passagem pelo nosso rosto não tivesse grande impacto. A embalagem é fácil de manusear, embora tenha de ser aberta, e um dos plus é que não tem fragrância. Noutros reviews indicam-se a hidratação e a luminosidade da pele como efeitos imediatos, mas no meu caso não surtiu nenhum dos efeitos. Talvez seja necessário complementar o uso da mesma com os restantes produtos da linha. Admito, aqui, alguma preguiça. €16 (100ml).

Gel purificante RE-MOVE, Clarins

É um dos últimos lançamentos da marca. É formulado com extratos de ulmária (planta bio) com propriedades purificantes, de moringa para remover a poluição da superfície da pele e água de flor de laranjeira amarga bio para suavizar a pele. Gostei, embora o esteja a testar há pouco tempo, da sensação de limpeza sem repuxar. Tem um grande contra: quando o abrimos para usar, sai logo em grande quantidade, inadvertidamente, sem esforço. É preciso dosear com cautela, ou corremos o risco de desperdiçar imediatamente. É fresco e bom para o inverno, deixando a pele alisada. Ofereça, também, uma boa qualidade preço, dado os resultados que apresenta. €24,50 (125ml).

Gel de limpeza Intensive Propólis + Amino Ácido, Institut Esthederm

Um excelente aliado na higiene diária do rosto, que reduz as imperfeições, hidrata e previne o envelhecimento da pele, tudo isto ao mesmo tempo. Está na lista dos preferidos, porque é um dois em um: purifica e garante ingredientes que a pele precisa para estimular o colagénio e reduzir o aparecimento de rugas. Sinto que pode ser indicado para peles mais maduras. Está formulado com a patente da marca, a Eau Cellulaire, usada em quase todos os produtos Esthederm que têm o objetivo de tornar a pele mais hidratada. Excelente qualidade preço e durabilidade notável. É de indicar, ainda, a sua consistência textural. €29,90 (200 ml).

Gel de limpeza com água floral de uva bio, Dvine

A Dvine, marca portuguesa, apareceu no mercado focada em produtos à base de uva. Este gel de limpeza apresentou alguma eficácia, mas deixa a desejar. Tem um grande plus, que é a transformação em mousse, o que torna mais fácil a limpeza. Depois de removido, sentimos leveza, mas limpeza qb. Porém, e isto é importante, se aliado ao exfoliante, torna-se mais convincente. A sua base lavante ultra-suave é feita com tensioativos derivados de óleo de azeitona, rico em Vitamina E e Ómega-9, e ainda é enriquecida com extratos antioxidantes de grainha de uva e arando. A pele fica luminosa, mas podia sentir-se mais a hidratação. É o mais económico de todos. €13,99 (125ml).