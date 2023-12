My lips but better. A tendência que quer lábios brilhantes e naturais

Na era da maquilhagem ao estilo no makeup - leia-se, natural e sem grande cobertura -, chegou ao fim o reinado ressequido dos batons matte, que transformam os lábios dando-lhes qualquer outra cor opaca. O lema atual é aceitar o que é nosso, abraçar as linhas que não são iguais às de mais ninguém e, acima de tudo, aprender a fazer maquilhagem para realçar o nosso rosto, em vez de o esconder.

My lips but better, nesse sentido, requer que se encontrem os produtos ideais para a cor de pele - que, quando bem aplicados, se esbatem perfeitamente com a tez. O gloss perfeito, segundo esta tendência, é aquele que dá algum brilho discreto e é ligeiramente mais escuro do que o tom natural dos lábios. Um truque partilhado por muitos é encontrar a cor que mais se assemelhe à das gengivas, que é um pouco mais viva.

Para alcançar este look de maquilhagem no makeup é importante manter-se afastado de batons líquidos e de cor opaca. Quanto mais translúcido e fluido for o produto, mais fresco será o look. Por isso, óleos, gloss e até simples bálsamos hidratantes (vaselina continua a ser dos mais subestimados) são as melhores alternativas. Não é preciso uma técnica detalhada para ter os seus lábios, mas melhores - a não ser que se queira ser um pouco mais extra e levar esta melhoria a outro nível. Com um lápis de lábios ligeiramente mais escuro, é só delinear o contorno (com liberdade para exagerar um pouco nos limites no topo e na base), preencher levemente e esbater com os dedos. Agora que já tem um bocadinho mais de cor, um gloss cor de rosa ou um bálsamo vão dar o brilho final para um look radiante e original.