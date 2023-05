Em Cannes, Nicole Kidman encomendou 40 garrafas Evian para tratar do cabelo

Nicole Kidman, de 55 anos, fez uma encomenda de 40 garrafas de água da marca Evian, não para beber mas sim para substituir o tradicional banho de chuveiro, um pedido peculiar, mas que tem explicação, revela a revista francesa Madame Figaro. Embora não tenha sido nesta edição do festival, é um procedimento que faz há vários anos. É simples: a água do duche tem tendência a deixar alguns resíduos de calcário no cabelo, que acabam por torná-lo mais frágil a agressões exteriores, como por exemplo, o sol. Desta forma, os fios acabam por ficar mais facilmente secos e danificados.

água mineral durante os seus duches, rumores dizem que Madonna, Demi Moore e Kim Basinger há muitos anos que usam apenas esta marca para lavar os seus cabelos. Kim foi a única a desmentir que o fazia, num artigo curioso do The New York Times, diz: "Nunca lavei o meu cabelo com Evian. Quero dizer, não sei como conseguem fazer isso, a menos que estejam a carregar as garrafas para o duche." Apesar disto, os rumores foram suficientes para garantir à marca uma reputação premium nos Estados Unidos.

Existem outras maneiras de diminuir a frequência de calcário no couro cabeludo. À Madame, e em 2015, Gilles, um cabeleireiro do salão Leonor Greyl, explicou que "o limão, tal como o vinagre, neutraliza o calcário da água. Dá brilho e volume à fibra capilar". Basta então derramar, sob o chuveiro, algumas gotas de um limão espremido na água enquanto está a enxaguar. Pode também investir num chuveiro com um filtro anticalcário.