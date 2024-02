Este serviço desvenda (quase) tudo o que precisamos de saber sobre a nossa pele

Saber como tratar a pele do rosto pode ser um desafio. Qual é o tipo de pele? Seco, normal, oleoso? Sensível? Com pigmentação? Rugas? Desidratação? Acne? Falta de firmeza? E mesmo que saiba as respostas a todas estas perguntas, entra na loja e tem dezenas de marcas, cada uma com outras tantas dezenas de produtos. O que é que faz mesmo falta? Quais são as texturas adequadas para o seu tipo de pele? Que ingredientes ativos podem ajudar a resolver aquilo que quer resolver? É um universo difícil de navegar. Não espanta, por isso, que muitas mulheres tenham medo de experimentar coisas novas. Afinal, os produtos de skincare não são baratos e, se não gostar, é dinheiro atirado à rua. A boa notícia é que a Perfumes & Companhia tem uma iniciativa que pode ajudar: chama-se Skincare & Me e consiste em ser-se aconselhado por uma especialista de uma das 19 marcas aderentes, sobre como tratar a pele e receber informação sobre os produtos da marca. Basta ligar para uma loja da sua preferência e fazer uma marcação. Mas despache-se que já só tem até dia 5 de fevereiro.

Se quiser fazer uma marcação terá de fazer uma de duas escolhas: ou diz qual a marca cujos produtos tem interesse em conhecer e vai no dia dessa marca, ou escolhe um dia que lhe dê jeito, independentemente da marca, e vai à aventura. Foi o que aconteceu com esta jornalista da Máxima que, ao chegar à Perfumes & Companhia do Colombo, foi recebida pela especialista da Clarins. De seguida, será encaminhada para a sala de tratamentos onde terá uma enormíssima panóplia de produtos à sua espera. Aí a especialista far-lhe-á toda a sorte de perguntas sobre a sua pele, as suas preocupações e os seus hábitos, e é a oportunidade perfeita para fazer todas as perguntas que sempre quis fazer ou para pedir que lhe seja aplicado um produto específico que queira experimentar. De qualquer das formas, a especialista começa por aplicar um produto de limpeza e, daí para a frente vai aplicando o que considerar adequado e explicando porquê.

Uma cara para demasiados produtos Foto: Getty Images

É uma forma muito interessante de conhecer novos produtos – mesmo que ache que conhece bem uma marca, as gamas são tão grandes que há sempre coisas novas a descobrir – e, se decidir comprar alguma coisa, sabe que não se vai arrepender. E tem direito a descontos: se levar uma embalagem vazia de um produto de rosto, recebe um vale de cinco euros; para além disso, se depois do aconselhamento quiser fazer umas compras – nada mais natural –, tem 20% de desconto no primeiro produto, 25% de desconto no segundo e 30% de desconto no terceiro.

Este serviço de aconselhamento não tem custos. Basta ligar, marcar e aparecer e, se não quiser, não compra nada. Se quiser escolher a marca, eis as opções: Biossance, Biotherm, Clarins, Clinique, Collistar, Dior, Eisenberg, Estée Lauder, Guerlain, Helena Rubinstein, Juvena, Laboratoires Novexpert, Lancôme, Sensai, Shiseido, Sisley, StriVectin, Swiss Perfection e Valmont.

Esta acção termina no dia 5 de fevereiro, mas vai haver outra em outubro, portanto, tome nota na agenda e fique com atenção.