Carmina: como cheira um perfume com 260 anos de história?

Um perfume é, em muitos aspectos, semelhante a um relógio. Ambos são feitos de forma minuciosa e laboriosa e com o máximo de atenção aos detalhes. Num perfume, tal como num relógio automático, qualquer peça ou ingrediente a pesar um miligrama a mais estraga todo o equilíbrio. Isto, claro, se falarmos de um perfume feito à moda antiga. Mas, ainda há disso? – perguntará o leitor. E a resposta é: sim, na maison perfumista Creed, uma casa com mais de 260 anos de história, nascida em Inglaterra. Não surpreende, portanto, que a sua mais recente fragrância – Carmina – esteja à venda na Boutique dos Relógios Plus.

Hoje em dia, muitos perfumes famosos são totalmente artificiais. Quer isto dizer que as empresas que detêm as suas marcas têm ou contratam um perfumista, que seleciona as notas que quer ver incluídas – rosa, citrinos, jasmim, madeira queimada, pimenta, o que for – e depois esses odores são recriados em laboratório, dando origem ao perfume. Cheira bem? Cheira. Mas é triste imaginar que aquela rosa não cresceu na terra, mas num tubo de ensaio.

O novo perfume é floral, amadeirado e com notas de âmbar Foto: DR

Com os perfumes Creed, isso não acontece. Cada ingrediente é apanhado à mão, processado de forma artesanal, e o local de colheita é selecionado por elementos da família. Sim, porque Creed é um nome de família. Vamos à história: James Henry Creed lançou a casa com o mesmo nome – House of Creed – em 1760, que era então uma alfaiataria londrina. Nesse mesmo ano o rei Jorge III ascende ao trono e James decide oferecer-lhe umas luvas perfumadas, feitas à mão. Nesse tempo, cair nas boas graças do rei era meio caminho andado para uma vida bem-sucedida. E foi isso mesmo que aconteceu. A fragrância, de sua autoria, que aplicou nas luvas foi tão apreciada que a sua fama espalhou-se e começou a receber encomendas de toda a Europa. Aos poucos, a casa de alfaiataria foi-se transformando num perfumista.





Hoje, dois séculos e meio depois, está nas mãos da mesma família e o objetivo continua a ser criar fragrâncias de forma artesanal, com os ingredientes mais exclusivos que a natureza tem para oferecer. Para isso, pai e filho – Olivier e Erwin Creed, sétima e oitava geração do fundador – correm o mundo à procura dos ingredientes de melhor qualidade. A rosas vêm da Bulgária, da Turquia e de Marrocos; as íris, de Florença; as bergamotas, da Calábria; as violetas, de Parma; o vetiver, do Haiti… Em cada local são escolhidos e apanhados à mão apenas os melhores espécimes de cada colheita. Para a família Creed, esse toque da mão humana, por oposição a uma colheita mecânica, faz toda a diferença. Os ingredientes são, depois, pesados, misturados e macerados, na maioria dos casos à mão, numa pequena fábrica artesanal perto de Fontainebleau, em França, onde cada frasco é enchido e selado à mão.

O frasco de 75ml custa 220 euros, e o de 30ml, 140 euros Foto: DR

A Creed tem hoje mais de 40 fragrâncias e acaba de lançar mais uma: Carmina. Um perfume feminino com aroma floral, amadeirado e âmbar, com notas de cereja preta, pimenta rosa, violeta, rosa, mirra, incenso, âmbar e almíscar. A inspiração para esta fragrância surgiu nos cadernos de esboços de moda de Henry Creed, passados de geração em geração, e recentemente redescobertos. As suas páginas estavam adornadas com vestidos coloridos em tecidos luxuosos e volumosos, evocando um espírito de grandeza e opulência. E a ideia era que Carmina capturasse o espírito das mulheres retratadas nesses esboços.

