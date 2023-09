Beleza: nova estação, novos produtos!

Blush Douceur D'equinoxe no tom 797, €65, Criação Exclusiva, Chanel

2 de 35 Blush Douceur D'equinoxe no tom 797, €65, Criação Exclusiva, Chanel

Lip Gloss no tom Mile High, €14, Laura Var

8 de 35 Lip Gloss no tom Mile High, €14, Laura Var

Foto: DR