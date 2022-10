Quando a ciência fala mais alto do que a genética

Há coisas na vida que são tão certas como dois e dois serem quatro: o envelhecimento é uma delas. Porém, fazer as pazes com este facto, lidando bem com o passar do tempo, não tem de ser sinónimo de aceitar as rugas de bom grado. Deixe que o seu rosto dite a sua sentença. A nova gama dos laboratórios mesoestetic® vai trazer-lhe um novo resplendor, em todas as fases.

O bom, o mau e a genética

Quando o tema é o envelhecimento da pele, a genética tem o seu peso e herdar os genes dos nossos familiares pode ser tudo de bom - ou não. Também está comprovado que mais de 80% do envelhecimento é influenciado pelo ambiente, hábitos de vida e até pelas emoções . Estes fatores podem ativar marcadores moleculares específicos que alteram a expressão dos nossos genes, dando lugar ao aparecimento dos temidos sinais que os anos vão deixando. A boa notícia? Temos a solução.

Da mesoestetic® para si: a gama baseada em epigenética

Ser bela em qualquer idade passou do sonho à realidade. Referência mundial em cosmética e medicina estética, a mesoestetic® desenvolveu a gama age element®. Baseada na ciência epigenética, esta linha é capaz de reverter os efeitos dos marcadores epigenéticos responsáveis pelo envelhecimento cutâneo e, assim, combater os sinais da idade desde a sua origem. Tudo isto, enquanto potencia a beleza em cada fase da vida.

Depois de anos de investigação, as fórmulas e texturas foram desenvolvidas para tratar, de forma intensiva, as manifestações visíveis do envelhecimento: luminosidade, firmeza e rugas .

Mas não só. O laboratório desenvolveu produtos combináveis que conseguem uma ação sinergética e complementar : além de tratarem a preocupação principal, também previnem - e melhoram - outros sinais de envelhecimento, elevando o cuidado anti-idade à máxima personalização.

Uma gama, três linhas

A gama age element® engloba três linhas. Todas elas têm ação epigenética anti-idade e ação anti-oxidante de alto espectro, que ajuda a proteger os tecidos face aos agentes externos. São elas:









1. brightening solutions: conquiste uma pele revitalizada e luminosa



A sua ação antioxidante é capaz de neutralizar eficazmente o impacto negativo dos radicais livres e o stress oxidativo que causam o aparecimento dos sinais da idade.

Adoramos: o brightening concentrate, um sérum concentrado iluminador e unificador do tom.

Perfeito para: peles apagadas, peles expostas ao stress oxidativo (radiação UV, luz azul, tabagismo, poluição ou stress) e para combater os primeiros sinais de envelhecimento.

Complemente com:





brightening eye contour, o creme para o contorno de olhos com ação iluminadora e antioxidante que ajuda a iluminar, unificar e diminuir as bolsas e olheiras



brightening cream, um creme iluminador com ação multi-antioxidante que, além de iluminar e unificar o tom, fortalece a função de barreira da pele



brightening complex plus, a solução concentrada com 15% de vitamina C pura isolada para um tratamento intensivo





2. firming solutions: consiga um rosto mais firme, preenchido e definido



Trata-se do primeiro lifting cosmético inspirado nos procedimentos médico-estéticos mais avança-dos, com inovadores princípios ativos para obter uma pele mais firme, traços mais suaves e um rosto definido.

Adoramos: o firming cream, um creme refirmante com efeito lifting que define o formato oval facial e hidrata em profundidade. Melhora a aparência das rugas, graças à combinação de quatro tipos de ácido hialurónico de formas moleculares distintas.

Perfeito para: peles com perda de firmeza e com falta de definição do formato do rosto, défice de elasticidade e/ou rugas gravitacionais.

Experimente também:





firming eye contour, o creme refirmante com efeito tensor para a elevação da pálpebra que melhora a microcirculação na zona do contorno de olhos. Tem ação drenante e reestruturante



firming concentrate, o sérum concentrado com efeito lifting



firming elixir, um suplemento alimentar à base de colagénio hidrolisado altamente enriquecido, ácido hialurónico e ativos com ação antioxidante









3. anti-wrinkle solutions: alcance uma pele mais lisa e retexturizada



O nome diz tudo. Reduz o aparecimento de rugas e linhas de expressão. Proporciona um efeito re-modelador para garantir uma pele mais densa e consistente, reforçando a sua espessura e as estrutu-ras cutâneas de suporte.

Adoramos: o anti-wrinkle lip and contour, um tratamento para rugas na zona perilabial com ação volumizadora.

Perfeito para: peles com textura irregular, poros visíveis e rugas estáticas, dinâmicas e/ou gravitacionais.

Complete a sua rotina de beleza com:





anti-wrinkle night cream, o creme de noite suavizante de rugas com ação regeneradora e retexturizante



anti-wrinkle eye contour, o creme de contorno de olhos com ação corretiva e preventiva de papos, olheiras, rugas e linhas de expressão



anti-wrinkle concentrate, o sérum concentrado com ação regeneradora que suaviza as rugas dinâmicas e estáticas, preenchendo-as e alisando-as



anti-wrinkle cream, creme de dia com efeito botox que, além de atenuar as rugas dinâmicas e estáticas, também as alisa

Os resultados veem-se, a idade nem por isso

A eficácia da gama age element® é comprovada cientificamente, com evidências in vitro e estudos clínicos que demonstram a capacidade para atuar nos principais marcadores da idade: perda de luminosidade e de firmeza, aparecimento de rugas e linhas de expressão .

Com uma linha adequada a cada necessidade, o avançar do tempo não tem de passar pelo seu rosto.

Onde encontrar?

Todos os produtos da mesoestetic® podem ser adquiridos no site da marca e nos centros médico-estéticos e estéticos selecionados. Descubra o centro mais conveniente para si aqui.