Cabelo. O sérum de supermercado que mete muitos produtos antiqueda a um canto (por menos de 14€)

A queda de cabelo é um bicho esquivo. Ou, melhor dizendo, pôr o dedo em cima da causa – ou causas – é quase tão difícil quanto tirar uma fotografia a um leopardo-das-neves. Só que, ao contrário deste felino, o problema não é haver poucas causas, mas muitas. Esta jornalista da Máxima anda, desde a puberdade, a sofrer com episódios de queda prolongada. Anos houve em que a queda sazonal de primavera se prolongou até ao outono e continuou por ali fora – às tantas, a dúvida era se algum dos meus cabelos ia chegar ao Natal agarrado à minha cabeça. Para este estado de coisas contribuíram inúmeras causas: os desequilíbrios hormonais, a alimentação deficiente e o stress são os suspeitos do costume.

O lado bom – pelo menos para efeitos deste texto – é que nos últimos 25 anos tenho vindo a testar dezenas de produtos antiqueda, desde loções e champôs, a suplementos alimentares, dos mais caros aos mais baratos. "Alguma coisa resultou?", perguntará o leitor. E a resposta é: sim, não e talvez. Havia produtos que pareciam reduzir a queda num ano, mas no ano a seguir já não funcionam. Outros que não faziam diferença nenhuma. E outros ainda que pareciam apenas pôr a queda em pausa – assim que parava de usar, todos os cabelos que não tinham caído nos últimos meses, caíam em poucas semanas.

Nos últimos anos, tenho-me concentrado nos suplementos alimentares porque sei que, não comendo carne, tenho tendência para a falta de ferro e de vitaminas do complexo B. A determinada altura, numas análises de rotina um pouco mais aprofundadas, descobri também ter falta de vitamina D, que também contribui para a queda. E, portanto, tenho-me focado em suplantar essas carências com resultados positivos, embora, enfim, nunca vá ter a cabeleira da Tina Turner – parece que ela própria também não tinha, mas isso agora não interessa nada.

Dito isto, há pouco meses a L’Oréal lançou um sérum anti-queda, o Elvive Growth Booster, que alegava produzir resultados tão animadores e em tão pouco tempo – mais 7000 cabelos ao fim de um tratamento de seis semanas –, e por a um preço tão módico – cada embalagem dá para três semanas e custa cerca de 14 euros, mas eu apanhei sempre com 25% de desconto, ou seja, pouco mais de 10 euros –, que me foi completamente impossível resistir. Achei que ia resultar? Não. Estava enganada? Estava.

Foto: DR

Mas, antes de falarmos de resultados, vale a pena olharmos para a investigação por detrás da fórmula deste sérum. Afinal, foi sobretudo isso que me atraiu no produto e não as alegações publicitárias – palavras, tal como fibras capilares, leva-as o vento. O Elvive Growth Booster tem por base a tecnologia patenteada Aminexil-R – o sérum contém 8% deste complexo fortificante. Há uma descoberta interessante por detrás desta tecnologia: os investigadores da L'Oréal observaram que a queda de cabelo era acompanhada de um espessamento da cobertura da raiz devido à acumulação de colagénio – ou seja, colagénio na pele, bom, colagénio na raiz do cabelo, mau. Essa acumulação cria um revestimento endurecido que inibe a microcirculação de nutrientes para o cabelo. Insuficientemente nutrido, o folículo miniaturizado produz uma fibra capilar mais fina e fragilizada. Resultado? O cabelo cai. De acordo com os cientistas do grupo, o Aminexil-R impede que isso aconteça criando um ambiente que favorece a renovação capilar e trava a queda, combatendo o espessamento da cobertura de colagénio que envolve a raiz, ao mesmo tempo que estimula a fase de crescimento.

O Aminexil já cá anda há muitos anos – e sim, já usei produtos antiqueda com este ingrediente. Foi inventado na década de 80 precisamente pela L’Oréal, e agora foi reformulado, daí o acrescento da letra R. Significa isto que à molécula original adicionaram Niacinamida e Gingerol – dois ingredientes conhecidos pelas suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, que favorecem a renovação capilar.

Este sérum não está sozinho, há também champô e amaciador, mas, sinceramente, produtos que vão estar poucos minutos em contacto com o cabelo têm uma capacidade de ação muito limitada. Portanto, nem me dei ao trabalho de experimentar. Como é que se aplica este serúm, então? Massajando, no couro cabelo molhado ou seco, sempre sem enxaguar, e a qualquer hora do dia, contando que seja aplicado entre cinco a sete vezes por semana, ou seja, quase todos os dias.

Vamos, então, ao que aqui nos trouxe: resultados. Apliquei este sérum quase todos os dias ao longo de seis semanas. Aliás, continuo a usar. Tenho sete mil novos cabelos? Sei lá. Como é que alguém pode saber tal coisa? Sim, tenho alguns cabelos a nascer, mas serão sete mil? Não sei. O que sei é o seguinte: o cabelo tem um ar muito mais saudável e forte, com mais corpo e mais volume. Visualmente, depois de aplicar, parece que tenho o dobro do cabelo. E a verdade é que desde que estou a usar, não me caiu cabelo para além da quantidade normal. E, regra geral, para mim, a queda sazonal da primavera é pior do que a do outono.

Mas o dia em que, realmente, percebi que o meu cabelo estava com melhor aspeto foi quando outra jornalista de beleza me perguntou o que é que eu usava para definir os caracóis, que estavam tão bonitos e bem definidos – palavras dela. Expliquei-lhe, mas achei aquilo estranho. Uso os mesmos produtos para cabelo encaracolado há imenso tempo e nunca ninguém me tinha pedido dicas. Foi já no caminho para casa que me dei conta: o que a jornalista estava a elogiar não era fruto do spray para reavivar caracóis, era mesmo do sérum antiqueda.

Por um lado, é verdade que este efeito de corpo e volume sai com a lavagem porque resulta, simplesmente, do produto agarrados às fibras capilares – e atenção que o cabelo não fica pesado, nem oleoso, nem empastado, pelo menos para quem o lava a cada três ou quatro dias, como é o meu caso. Por outro, o que não tem saído com as lavagens é o meu cabelo, que se tem mantido firmemente agarrado. E que mais é que uma mulher pode pedir? E de um produto de supermercado, imagine-se.