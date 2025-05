De €8 a €45, estas são as melhores máscaras de pestanas

A máscara de pestanas - ou rímel, como ainda muitas de nós lhe chamamos - é um daqueles produtos de maquilhagem que raramente falta numa nécessaire. Curiosamente, o rímel moderno tem raízes no século XIX, quando Eugene Rimmel (sim, o nome não é coincidência) desenvolveu uma fórmula primitiva à base de vaselina e pigmentos escuros. Desde então, evoluiu muito, mas a missão continua a mesma: dar destaque ao olhar.

Hoje em dia, uma boa máscara de pestanas faz muito mais do que pintá-las. Queremos fórmulas que alonguem, que dêem volume, que curvem, que durem todo o dia sem borrar e, se possível, que cuidem também das pestanas com ingredientes nutritivos. Num mundo cada vez mais atento aos detalhes, até a escova conta: curvada, cónica, com cerdas densas ou de silicone, tudo influencia o resultado final. Há opções acessíveis que surpreendem pela qualidade, e outras de luxo que elevam a experiência com embalagens sofisticadas e fórmulas premium. O importante é encontrar aquela que funciona connosco, com o nosso olhar e com o nosso dia a dia.

