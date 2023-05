Máxima House of Beauty: o programa

O Máxima House of Beauty regressa para uma nova edição, desta vez nos Jardins do Palácio do Marquês de Pombal, em Oeiras, entre 23 e 24 de junho, com um programa eclético e atual, ligado a temas que a Máxima trabalha há 35 anos, como beleza, moda, sustentabilidade, saúde mental, diversidade, maternidade ou slow aging.

O evento, com entrada gratuita, aberto ao público em geral e oferta de beauty bag, arranca na sexta-feira (23) à tarde com duas talks: Ivvi Romão (modelo trans), Clara Não (ativista e ilustradora), Maria Gil (ativista) e Lola Herself (drag queen profissional) reúnem-se numa mesa redonda com o jornalista Tiago Manaia para uma conversa sobre género, diversidade e aceitação na era do cancelamento - a primeira às 17h.

Segue-se uma talk sobre saúde mental e autoestima, às 18h30, uma questão cada vez mais presente nos dias de hoje, debatida pela modelo e empresária Vanessa Martins, pelas psicólogas Joana Gentil Martins (autora do livro Torna-te o amor da tua vida) e Inês Gaya, psicóloga e especialista em cura emocional, e pelo psiquiatra António Lains, com moderação da jornalista Daniela Polónia.

O programa.

No sábado, 24 de junho, o programa das talks começa às 10h com uma reflexão no que poderá vir a ser o futuro da cosmética e o papel da ciência na mesma, com especial foco nas suas fórmulas e respetivos ingredientes. Helena Ribeiro, investigadora da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, Joana Álvarez, fundadora do projeto beautylist.pt, e Cláudia Camacho, perfumista, explicam-nos tudo em detalhe.



Ao fim da manhã aguarda-se um debate aceso sobre a maternidade e a nova geração da informação na parentalidade, que irá contar com mais rostos conhecidos do público português, como Sofia Arruda, atriz, e Inês Gutierrez, influencer, e também nomes qualificados no tema, a psicóloga especialista no sono Maria Serra Brandão e a especialista em medicina ayurvédica Teresa Charrua, pelas 10h. Ambas as talks são moderadas por Daniela Polónia.



Ao fim da manhã vamos para lá do preconceito com um tema igualmente em voga, suscetível às tendências estéticas: as cirurgias plásticas. Para falar dele estarão os médicos de medicina estética David Valverde e Sofia Santareno, a psicóloga Roberta Frontini, a body shaper Izabel de Paula e, por fim, a atriz Alexandra Lencastre, que fala abertamente sobre a sua relação com os procedimentos em questão.

Haverá ainda uma talk promovida pela L'Óreal Paris, com base na campanha Stand Up contra o assédio, que recebe Paula Cosme Pinto, ativista, Helena Ferro Gouveia, especialista em comunicação e apresentadora, e Rita Brütt, atriz e uma voz ativa nestas temáticas sociais, às 16h de dia 24. Às 17h deste segundo dia, as mulheres líderes da Câmara Municipal de Oeiras contam as suas experiências em postos de chefia - esta é a Câmara com mais mulheres em cargos de chefia, do País.



Esperam-se os workshops de Postura e Liderança Feminina, com Alexandre Monteiro, às 15h30 de dia 23, e o workshop de facialismo, como Sarah Lemos, facialista, às 10h de dia 24, e demonstração, todo o dia, de Teresa Charrua, especialista em acunpuntura.



A par dos debates, estarão presentes no Máxima House of Beauty stands de marcas de beleza e cosmética, experiências sensoriais na área dos Cabelos e do Corpo e workshops ligados à beleza e bem-estar, para quem todos possam experimentar e conhecer estas marcas. Dia 23 de junho das 15h às 20h, e dia 24 de junho das 10h às 20h.