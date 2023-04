Save the Date. Máxima House of Beauty: de 23 a 24 de junho em Oeiras

Entre os dias 23 e 24 de junho, os Jardins do Palácio do Marquês de Pombal, em Oeiras, recebe uma nova edição Máxima House of Beauty, um evento ligado à sustentabilidade, maternidade, slowaging, saúde mental, género, inovação, tecnologia – temas, aliás, ligados há 35 anos à linguagem Máxima.

Convidamos os leitores a estarem presentes neste evento aberto ao público, que contará com a presença de várias marcas fortes ligadas ao domínio da beleza mas não só. Em dois dias recheados de acontecimentos, encontrará stands de marcas de Moda, experiências sensoriais na área dos Cabelos e do Corpo, com talks temáticas e convidadas de honra - entre elas, já confirmadas, a influenciadora Inês Gutierrez, a empresária Vanessa Martins, a ativista Clara Não, ou o psiquiatra António Lains, e ainda a oportunidade de adquirir um beauty bag - que terá um valor simbólico e é entregue à entrada - para conhecer as últimas novidades da indústria, mesmo a tempo do verão.

De conversas ligadas à maternidade, puericultura e às crianças, a outras focadas em género e nos direitos da comunidade LGBTQIA+, passando pelos temas da ciência e inovação na área da beleza, mas também pela cirurgia estética e plástica, e pela tão urgente saúde mental e autoestima, aguardam-se debates acesos e que convidamos todos a assistir.

Programa completo em breve em maxima.pt