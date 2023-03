A maquilhagem é um ritual de autocuidado que promove o bem-estar, aumenta a autoconfiança e destaca a beleza individual de cada um de nós. Seja para disfarçar determinados traços ou para realçar pontos fortes, para usar no dia a dia ou numa saída à noite, os produtos certos podem dar uma nova vida ao rosto, deixando a pele radiante e harmoniosamente uniforme. Além disso, a forma como nos maquilhamos diz muito sobre a nossa essência e personalidade.

Sabendo que cada flor representa um significado – a feminilidade da magnólia, a positividade do lírio, a paixão de uma peónia, a esperança da papoila, a pureza da flor de lótus, a inocência da margarida… –, a nova linha de maquilhagem da Perfumaria Mercadona é inspirada na beleza das flores. Na coleção Magnólia encontra os produtos certos para transparecer todos estes significados na sua maquilhagem. Deixe-se inspirar pela beleza das flores.

1. Magnólia: a paleta de sombras para usar no dia a dia e em ocasiões especiais

A magnólia representa beleza, feminilidade, amizade, felicidade e amor. Foi a flor escolhida para dar o nome a esta paleta de sombras que permite combinar inúmeros looks, para diversas ocasiões. Para a maquilhagem do dia a dia, sugerimos combinar os tons mais claros para um look nude natural. À noite ou para ocasiões mais especiais, experimente adicionar um toque dos tons mais escuros. São nove tons de sombras, com acabamentos gloss e mate, numa paleta versátil que combina tons terra, azulados e cinzas.

2. Lily, Lotus, Peony e Poppy: as flores que pintam a confiança

Os batons da nova linha têm um acabamento semimate, perfeito para realçar os lábios e proporcionar uma película uniforme e aveludada que adere perfeitamente aos lábios. Já o formato extrafino permite extrema precisão na aplicação. Com ingredientes nutritivos, estes batons espalham-se facilmente, permitindo um uso confortável, mas sem abdicar da pigmentação intensa e imediata. Escolha o batom do dia de acordo com o mood:

01 Lily : simboliza energia, criatividade, incentivo e positividade;

02 Lotus : a flor de lótus está associada à pureza do corpo e da alma;

03 Peony : as peónias vermelhas significam riqueza, prosperidade, honra e respeito, além de o vermelho ser um símbolo de paixão;

04 Poppy : a flor é símbolo de esperança.



Da esquerda para a direita: 01 Lily (nude), 02 Lotus (rosado), 03 Peony (rosado escuro), 04 Poppy (vermelho).

3. Margarida: novos começos com um brilho nos lábios

No grego, margarida significa "pérola" e é precisamente esse o efeito no novo brilho de lábios desta coleção – a flor margarida representa inocência, pureza e novos começos. Este brilho derrete nos lábios graças à textura macia e sensorial, sem deixar os lábios pegajosos. É perfeito para reaplicar durante o dia para manter os lábios sempre macios e brilhantes.