Estas são as 10 dietas mais populares de 2023

azeite, frutas, vegetais, hortícolas, peixes, cereais (integrais), sementes e frutos secos, e consumo reduzido de carnes vermelhas.Está associada a um menor risco de cancro da mama, do cólon-reto, respiratório, gástrico, do fígado e da bexiga, mas também de problemas de memórias e depressão, de acordo com diversos estudos.



Logo a segui surge a DASH (que significa Dietary Approaches to Stop Hypertension), rica em frutas, vegetais, grãos integrais e laticínios com baixo teor de gordura, carnes magras e peixe, é pensada para controlar a hipertensão arterial. Como tal, é limitada em carnes vermelhas, sal, gordura e açúcares adicionados.



Depois, a flexitariana (ou semi-vegetariana), que se baseia em alimentos vegetais com consumo limitado ou ocasional de carne ou peixe.